IBGE prorroga inscrições: Bahia tem mais de 500 vagas e salários de até R$ 3,3 mil

As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

  Millena Marques

  Perla Ribeiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:26

Censo do IBGE
Censo do IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) prorrogou até a próxima quarta-feira (17) as inscrições para 9.590 vagas temporárias de trabalho para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas, em todo o Brasil. Na Bahia, o órgão oferece 534 vagas em 48 municípios, sendo 202 oportunidades em Salvador. As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Em todo o país, há 8.480 vagas para APM, sendo 469 na Bahia, das quais 176 em Salvador, e as demais em outros 47 municípios. A remuneração é de R$ 2.676,24, e as atribuições envolvem, sobretudo, coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos e apoio a levantamentos geográficos e cartográficos.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE por Reprodução I Instagram
Censo do IBGE por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Dados do IBGE sobre quilombolas foram apresentados nesta sexta-feira (3) por Marina Silva/CORREIO
Presidente do IBGE, presidente Marcio Pochmann por Divulgação
Recenseadores do IBGE em pequena propriedade agrícola em Pernambués por Foto: Marina Silva/CORREIO
José Francisco dos Reis, 54, conversa com recenseador do IBGE por Foto: Marina Silva/CORREIO
Já para SCQ são ofertadas nacionalmente 1.110 vagas, sendo 65 na Bahia, 26 das quais em Salvador e o restante (39) em outros 35 municípios. A remuneração é de R$ 3.379. Entre as atribuições, estão, principalmente, planejamento e gestão das atividades de coleta; supervisão das equipes e da qualidade dos dados; e avaliação técnica dos questionários. Para serem contratadas nesta função, as pessoas aprovadas devem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, na categoria B.

Benefícios:

Auxílio alimentação (no valor de R$ 1.175);

Auxílio transporte;

Auxílio pré-escolar

Férias proporcionais;

13º salário proporcional.

A previsão de duração máxima da contratação é de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogada desde que o prazo total não exceda 3 (três) anos.

As seleções envolvem provas objetivas de múltipla escolha, que deverão aplicadas em 1º de março de 2026, em todos os municípios onde há vagas. Elas ocorrerão em dois turnos (de manhã para APM e à tarde para SCQ), possibilitando que as pessoas interessadas concorram para as duas funções.

Os editais dos processos seletivos simplificados para as funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) e a prorrogação do prazo de inscrições estão disponíveis no site da FGV. É possível encontrá-los também no portal do IBGE, na seção "Trabalhe Conosco".

