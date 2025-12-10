EMPREGO

Metrô Bahia abre inscrições para vagas na área de manutenção; veja como se candidatar

Cadastro deve ser feito no site da concessionária

Millena Marques

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:30

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O Metrô Bahia abriu inscrições para os cargos de Oficial de Manutenção e Técnico de Atendimento em Manutenção. Os candidatos devem se inscrever pelo site do Metrô Bahia, na aba "Trabalhe Conosco".

Os interessados para a vaga de oficial têm até o dia 17 de dezembro para realizar o cadastro. Para a oportunidade, é preciso ter ensino médio completo, experiência em manutenções elétricas, mecânicas, eletrônicas, além de disponibilidade de horário.

