Metrô Bahia abre inscrições para vagas na área de manutenção; veja como se candidatar

Cadastro deve ser feito no site da concessionária

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:30

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O Metrô Bahia abriu inscrições para os cargos de Oficial de Manutenção e Técnico de Atendimento em Manutenção. Os candidatos devem se inscrever pelo site do Metrô Bahia, na aba "Trabalhe Conosco".

Os interessados para a vaga de oficial têm até o dia 17 de dezembro para realizar o cadastro. Para a oportunidade, é preciso ter ensino médio completo, experiência em manutenções elétricas, mecânicas, eletrônicas, além de disponibilidade de horário.

Já para o cargo de técnico, as inscrições seguem até 18 de dezembro. Entre os pré-requisitos da vaga estão: formação em ensino técnico nas áreas mecânica e eletroeletrônica; experiência com manutenção preventiva e corretiva; leitura e interpretação de projetos e desenhos técnicos; CNH categoria B; Pacote Office e disponibilidade para trabalhar no período noturno.

Tags:

Salvador Vagas Empregos Metrô

