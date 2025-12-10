Metrô Bahia abre inscrições para vagas na área de manutenção; veja como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:30
O Metrô Bahia abriu inscrições para os cargos de Oficial de Manutenção e Técnico de Atendimento em Manutenção. Os candidatos devem se inscrever pelo site do Metrô Bahia, na aba "Trabalhe Conosco".
Os interessados para a vaga de oficial têm até o dia 17 de dezembro para realizar o cadastro. Para a oportunidade, é preciso ter ensino médio completo, experiência em manutenções elétricas, mecânicas, eletrônicas, além de disponibilidade de horário.
Metrô Bahia
Já para o cargo de técnico, as inscrições seguem até 18 de dezembro. Entre os pré-requisitos da vaga estão: formação em ensino técnico nas áreas mecânica e eletroeletrônica; experiência com manutenção preventiva e corretiva; leitura e interpretação de projetos e desenhos técnicos; CNH categoria B; Pacote Office e disponibilidade para trabalhar no período noturno.