Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)

Clarezas, confirmações e um sentimento de direção certa chegam para esses signos ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Reprodução

O dia nesta quarta-feira, 10 de dezembro, traz uma sensação de lucidez que ajuda a enxergar o que antes parecia confuso ou distante. Para quatro signos, essa energia funciona como uma resposta tão esperada: decisões ficam mais claras, percepções internas ganham força e aquela dúvida persistente começa a perder espaço. As certezas vêm de dentro, de forma suave e ao mesmo tempo transformadora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 3 signos estão no lugar certo, na hora certa, nesta quarta-feira (10 de dezembro)

3 signos estão no lugar certo, na hora certa, nesta quarta-feira (10 de dezembro)

Imagem - O dia de hoje (10 de dezembro) traz clareza emocional e prosperidade para alguns signos

O dia de hoje (10 de dezembro) traz clareza emocional e prosperidade para alguns signos

Imagem - O sucesso chega, e 3 signos viram o jogo a partir desta terça-feira (9 de dezembro)

O sucesso chega, e 3 signos viram o jogo a partir desta terça-feira (9 de dezembro)

Áries

Hoje, uma compreensão profunda sobre seus próprios desejos surge quase como um estalo. Você entende melhor o que quer manter, o que precisa abandonar e o que faz sentido daqui para frente. O peso de antigas inseguranças diminui, e a confiança volta a ocupar o lugar que sempre foi seu por direito. Ao longo do dia, você sente que finalmente está pronto para defender o que acredita ser seu caminho.

Dica cósmica: permita-se acreditar na versão de você que está nascendo agora.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Leão

A energia do dia reacende sua inspiração e lembra você do que realmente traz alegria, estímulo e brilho pessoal. Emoções antes abafadas encontram espaço para se expressar, trazendo um conforto que você nem percebia que estava precisando. Uma sensação de pertencimento retorna, como se você finalmente se reconhecesse de novo. O dia se abre com suavidade, mas traz um impacto profundo.

Dica cósmica: acolha a sensação de ser visto, inclusive por você mesmo.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Virgem

O dia quebra um ciclo de autocobrança que vinha pesando em você. Surge uma compreensão simples, porém poderosa, que faz com que uma parte interna se acalme. Você percebe que exigir perfeição não está ajudando, e essa ficha caindo traz um alívio real. Uma percepção importante sobre si mesmo ou sobre sua rotina marca o dia e abre espaço para mais gentileza pessoal.

Dica cósmica: trate-se com o mesmo cuidado que você oferece aos outros.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Escorpião

Hoje traz a clareza que você já intuía, mas ainda não tinha conseguido traduzir. Algo que estava escondido internamente se revela com força, permitindo que você avance e deixe velhas situações para trás. A sensação é de confirmação, como se uma verdade interna ganhasse voz. Essa percepção devolve poder, foco e direção, exatamente como você precisava.

Dica cósmica: confie na verdade que se apresenta; ela está abrindo seu caminho.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Tags:

Signo Áries Leão Virgem Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Gilberto Gil se emociona com homenagem no Prêmio Multishow 2025; VÍDEOS

Gilberto Gil se emociona com homenagem no Prêmio Multishow 2025; VÍDEOS
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (10 de dezembro): o dia favorece foco, disciplina e clareza

Cor e número da sorte de hoje (10 de dezembro): o dia favorece foco, disciplina e clareza
Imagem - Quatro destinos de viagem que os jovens estão planejando para 2026

Quatro destinos de viagem que os jovens estão planejando para 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)
01

Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)

Imagem - Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM
02

Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

Imagem - Trânsito na Av. Tancredo Neves sofre alterações a partir de hoje (10)
03

Trânsito na Av. Tancredo Neves sofre alterações a partir de hoje (10)

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
04

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba