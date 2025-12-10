TECNOLOGIA

É verdade que o carregador consome energia mesmo sem um telefone conectado?

O hábito comum esconde impacto na conta, na segurança e no desperdício de energia

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:36

O consumo é real, mesmo sem celular, e pode passar despercebido por anos Crédito: Freepik

Carregador na tomada virou parte da paisagem da casa. Mas será que ele continua gastando energia quando o celular não está conectado?

A resposta existe, é técnica, mas afeta diretamente o seu bolso e até a sua tranquilidade. Entre watts quase invisíveis e hábitos automáticos, o carregador solitário pode revelar mais do que parece.

Consumo invisível que quase ninguém percebe

Ao ser conectado na tomada, o carregador passa a consumir energia imediatamente. Mesmo sem celular, ele entra no chamado modo de espera, que mantém o circuito ativo.

Esse consumo é baixo e dificilmente chama atenção na conta de luz. Ainda assim, ele existe diariamente e contradiz a ideia de que só há gasto durante a recarga.

Para evitar desperdícios maiores, regras europeias limitam esse consumo a 0,21 watt. Mas o quanto cada carregador realmente gasta depende do modelo e da tecnologia embarcada.

Quanto custa manter o carregador na tomada o ano inteiro

Se o carregador ficar constantemente ligado, o consumo anual pode chegar a quase 2 quilowatt-hora. É pouco, mas não é zero.

Quando esse valor é convertido em reais, o impacto isolado é pequeno. O problema aparece quando há vários carregadores espalhados por cômodos diferentes.

A diferença mais visível surge entre carregadores antigos e novos. Os mais modernos foram projetados para cortar o consumo quando não há aparelho conectado.

Como saber se seu carregador é eficiente e seguro

Carregadores com selo de eficiência V ou VI consomem menos energia em modo de espera, chegando a cerca de 0,1 watt. Isso reduz desperdício e aumenta a segurança.

Esse símbolo pode ser encontrado no próprio corpo do adaptador. A maioria dos modelos atuais segue esse padrão.

Os carregadores mais antigos, por outro lado, não possuem esse controle automático. Por isso, acabam puxando energia de forma contínua, mesmo sem uso.

economia, hábito e um cuidado que vai além da conta de luz

Desligar o carregador da tomada quando ele não está sendo usado é uma atitude simples, mas que contribui para o consumo consciente.

Além disso, há um fator de segurança. Embora casos de incêndio sejam raros, falhas elétricas podem ocorrer, principalmente com produtos de procedência duvidosa.