Por que Napoleão sempre colocava a mão dentro do casaco?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 07:00
Ao longo de mais de dois séculos, retratos de Napoleão seguem exibindo o mesmo detalhe: a mão cuidadosamente escondida dentro do casaco.
O que parece apenas um hábito curioso pode, na verdade, revelar muito sobre a saúde, a época e a construção da imagem do imperador francês.
Uma das teorias mais comentadas associa o gesto a problemas de saúde. Documentos históricos relatam que Napoleão sofria de dores abdominais recorrentes, possivelmente causadas por úlceras.
Gastrite - há risco de câncer de estômago?
Manter a mão na região do estômago poderia gerar calor e pressão, diminuindo o desconforto. Para quem enfrentava longas campanhas militares e rotinas exaustivas, qualquer alívio fazia diferença.
Ainda assim, especialistas modernos questionam essa explicação, já que não há provas médicas suficientes de que o gesto estivesse ligado diretamente à dor.
Na sociedade da época, postura e comportamento tinham enorme peso simbólico. Gestos considerados simples hoje eram vistos como falta de educação entre membros da nobreza.
Os trajes militares usados por Napoleão não tinham bolsos práticos, o que tornava a posição das mãos um desafio. Colocá-las no casaco era uma solução elegante e socialmente aceitável.
Assim, o gesto pode ter sido apenas um reflexo automático das regras de convivência impostas à elite europeia.
Napoleão entendia como poucos o poder da imagem. Sua postura corporal era parte essencial da autoridade que impunha tanto a aliados quanto a inimigos.
Com a mão no casaco, ele mantinha o tronco alinhado, o que reforçava uma postura firme e imponente. Era uma forma visual de transmitir controle absoluto.
Ao longo dos anos, essa imagem foi reproduzida em pinturas e livros, ajudando a transformar o gesto em um símbolo eterno de liderança e poder.