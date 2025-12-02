Coma cedo: por que jantar muito tarde traz diversos problemas para a saúde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:01
Com o cotidiano cada vez mais puxado, principalmente nas grandes cidades, muitos trabalhadores e estudantes optam por jantar tarde da noite. Mas cientistas alertam que esse hábito pode trazer diversos problemas para a saúde.
Lara Natacci é pós-doutora em nutrição pela USP e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Ela explica que o campo de estudos chamado de crononutrição investiga a relação entre a alimentação e os ciclos circadianos, os relógios biológicos do corpo.
Jantar
E trabalhos mais recentes desse campo de estudos indicam que jantar muito tarde, após as 20h, “pode desregular os ritmos circadianos”, nas palavras de Natacci. Entenda melhor os riscos.
Conforme explica a nutricionista, a desregulação dos relógios biológicos traz diversos prejuízos: “Por exemplo, maior risco de ganho de peso e de gordura corporal, porque aumenta o armazenamento de gordura e também aumenta a fome no dia seguinte. Além disso, gera uma piora da sensibilidade à insulina à noite”.
Jantar muito tarde também prejudica a qualidade do sono, afirma a especialista, principalmente porque pode levar a refluxos e desconfortos gastrointestinais. Segundo o Instituto do Sono, apenas uma noite de sono ruim já é o suficiente para causar problemas de memória e concentração.
A longo prazo, as noites mal dormidas depois de uma refeição pesada aumentam o risco de doenças cardiovasculares, doenças crônicas e até mesmo deixar a pessoa mais vulnerável a quadros como depressão e ansiedade, conforme aponta pesquisa da Universidade de Otago, na Nova Zelândia.
“Os estudos da crononutrição mostram que o metabolismo noturno funciona melhor quando o esvaziamento gástrico já está adiantado. A gente tem um melhor controle glicêmico quando a última refeição acontece entre as 18 e 20 horas”, conta Lara Natacci.
Fazendo a última refeição até as 20 horas, o corpo ainda está com a sensibilidade à insulina alta e possui tempo para fazer digestão. A especialista também recomenda refeições ricas em proteínas magras e evitar alimentos gordurosos, pois atrasam a digestão.
“A gente pode ter, por exemplo, um ovo, peixe, frango sem gordura. Para quem não consome alimentos de origem animal, tofu ou iogurte são boas opções. Vegetais cozidos também aumentam a saciedade e ajudam na digestão. Opte também por carboidratos complexos ricos em fibras”.
Arroz integral, quinoa, batata doce, batata, e uma pequena quantidade de gorduras boas presentes na carne magra devem preparar o seu sistema digestivo para uma perfeita noite de sono.
Por último, vale a pena citar algumas dicas para quem pretende mudar de hábitos e deixar de jantar tarde.