Coma cedo: por que jantar muito tarde traz diversos problemas para a saúde

Crononutrição investiga como o horário de alimentação influenciam na rotina

J Jenny Perossi

Agência Correio

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:01

Comer muito tarde da noite pode atrapalhar até a perda de peso Crédito: Imagem: cottonbro studio/Pexels

Com o cotidiano cada vez mais puxado, principalmente nas grandes cidades, muitos trabalhadores e estudantes optam por jantar tarde da noite. Mas cientistas alertam que esse hábito pode trazer diversos problemas para a saúde.

Lara Natacci é pós-doutora em nutrição pela USP e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Ela explica que o campo de estudos chamado de crononutrição investiga a relação entre a alimentação e os ciclos circadianos, os relógios biológicos do corpo.

E trabalhos mais recentes desse campo de estudos indicam que jantar muito tarde, após as 20h, “pode desregular os ritmos circadianos”, nas palavras de Natacci. Entenda melhor os riscos.

Perigos de jantar tarde

Conforme explica a nutricionista, a desregulação dos relógios biológicos traz diversos prejuízos: “Por exemplo, maior risco de ganho de peso e de gordura corporal, porque aumenta o armazenamento de gordura e também aumenta a fome no dia seguinte. Além disso, gera uma piora da sensibilidade à insulina à noite”.

Jantar muito tarde também prejudica a qualidade do sono, afirma a especialista, principalmente porque pode levar a refluxos e desconfortos gastrointestinais. Segundo o Instituto do Sono, apenas uma noite de sono ruim já é o suficiente para causar problemas de memória e concentração.

A longo prazo, as noites mal dormidas depois de uma refeição pesada aumentam o risco de doenças cardiovasculares, doenças crônicas e até mesmo deixar a pessoa mais vulnerável a quadros como depressão e ansiedade, conforme aponta pesquisa da Universidade de Otago, na Nova Zelândia.

Então o que jantar e em qual horário?

“Os estudos da crononutrição mostram que o metabolismo noturno funciona melhor quando o esvaziamento gástrico já está adiantado. A gente tem um melhor controle glicêmico quando a última refeição acontece entre as 18 e 20 horas”, conta Lara Natacci.

Fazendo a última refeição até as 20 horas, o corpo ainda está com a sensibilidade à insulina alta e possui tempo para fazer digestão. A especialista também recomenda refeições ricas em proteínas magras e evitar alimentos gordurosos, pois atrasam a digestão.

“A gente pode ter, por exemplo, um ovo, peixe, frango sem gordura. Para quem não consome alimentos de origem animal, tofu ou iogurte são boas opções. Vegetais cozidos também aumentam a saciedade e ajudam na digestão. Opte também por carboidratos complexos ricos em fibras”.

Arroz integral, quinoa, batata doce, batata, e uma pequena quantidade de gorduras boas presentes na carne magra devem preparar o seu sistema digestivo para uma perfeita noite de sono.

Como jantar mais cedo?

Por último, vale a pena citar algumas dicas para quem pretende mudar de hábitos e deixar de jantar tarde.