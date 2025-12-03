PREVISÃO PARA 2026

Previsão de Baba Vanga relacionada ao sorteio da Copa de 2026 surpreende

Internautas reacenderam previsão de vidente, morta em 1996

Felipe Sena

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:58

Baba Vanga morreu em 1996 Crédito: Divulgação

A vidente Baba Vanga, conhecida mundialmente por suas habilidades místicas de adivinhação, marcou diversas previsões que abalaram o mundo, e com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, reacendeu uma das previsões atribuídas à húngara, morta em 1996.

Seguidores da mística afirmam que uma profecia sobre uma “nova luz no céu”, marcaria um suposto contato entre humanos e vida extraterrestre, em 2025, o que poderia se concretizar durante o evento da Fifa, que será transmitido na sexta-feira (5), em Washington D.C., para até 300 milhões de espectadores.

A visão de Baba Vanga mostra que uma luz incomum surgiria no céu durante um grande evento global, permitindo que a humanidade “não tivesse mais medo do desconhecido”.

No entanto, a ausência de detalhes fez com que várias cerimônias e competições fossem associadas à previsão, incluindo o Super Bowl, em fevereiro, onde nada ocorreu. A cerimônia do sorteio da Copa, é vista por seguidores da vidente como a “última chance” de sua profecia se cumprir antes da virada de 2026.

A associação da profecia ganhou força após internautas relacionarem o evento ao objeto interestelar 3I/ATLAS, que fará maior aproximação da Terra, em 19 de dezembro. A NASA, no entanto, classifica o corpo celeste como um cometa inofensivo e sem característica que sugira origem artificial.