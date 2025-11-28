comida

Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para incluir no cardápio

Panqueca de couve-flor com ricota Crédito: Imagem: Erhan Inga | Shutterstock

Com o verão chegando, surge a motivação para adotar hábitos alimentares mais leves e nutritivos. Para emagrecer antes da estação mais quente do ano, não é preciso comer refeições sem graça — basta escolher os ingredientes certos e combiná-los de forma inteligente.

Preparamos uma seleção com quatro receitas práticas, saborosas e saudáveis para você incluir no seu cardápio. Cada prato foi pensado para oferecer saciedade, fornecer nutrientes essenciais e, principalmente, auxiliar na redução de medidas. Confira

Panqueca de couve-flor com ricota

Ingredientes

2 xícaras de chá de couve-flor cozida e picada

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de ricota amassada

1 dente de alho picado

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de azeite

150 g de iogurte natural desnatado

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a couve-flor, os ovos, a farinha de aveia, a ricota, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa úmida, moldável e um pouco pegajosa. Se estiver muito úmida, acrescente mais um pouco de aveia até dar ponto. Separe porções da massa com uma colher e molde discos grossos e arredondados.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Unte com azeite, coloque as panquecas e doure por 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem firmes e douradas. Disponha as panquecas em um prato. Coloque o iogurte desnatado por cima e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Omelete com espinafre, cenoura e tomate-cereja

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de cenoura ralada

1 punhado de espinafre picado

6 tomates-cereja cortados ao meio

1 colher de sopa de cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, com um garfo, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino. Depois, em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, a cenoura e o espinafre rapidamente. Adicione os ovos batidos e espalhe os tomates por cima. Cozinhe em fogo baixo até firmar. Vire para dourar o outro lado. Sirva em seguida.

Espaguete de abobrinha com pesto Crédito: Imagem: Azra H | Shutterstock

Espaguete de abobrinha com pesto

Ingredientes

Espaguete de abobrinha

2 abobrinhas

1 colher de chá de azeite

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Pesto

1 xícara de chá de folhas de manjericão

1 dente de alho pequeno

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de castanha-de-caju picada

Sal a gosto

Tomate-cereja para finalizar

Modo de preparo

Espaguete de abobrinha

Corte a abobrinha com o ralador de legumes em espaguete. Depois, aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo baixo. Coloque o espaguete de abobrinha e salteie por 1 a 2 minutos, apenas para aquecer — não deixe cozinhar demais para não soltar água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Pesto

No mixer ou processador, coloque o manjericão, o alho, a castanha-de-caju, o azeite, o suco de limão e o sal. Bata até formar um pesto leve, mais fluido. Misture o espaguete de abobrinha com o pesto. Coloque no prato, distribua por cima o tomate-cereja. Sirva em seguida.

Fricassê leve

Ingredientes

200 g de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de milho-verde

3 colheres de sopa de creme de ricota

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 cebola picada

1 colher de chá de azeite

Sal, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo