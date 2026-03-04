Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CAIXA CULTURAL SALVADOR abre para o público a exposição "Hoje é de vez em quando"

Mostra de pintura e instalação do mineiro Fábio Baroli reúne 35 obras e propõe um questionamento sobre a noção de tempo no mundo contemporâneo

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:48

AObra: Aqui, agora / Fábio Baroli
AObra: Aqui, agora / Fábio Baroli Crédito: Divulgação

A CAIXA Cultural Salvador abre amanhã (5) a exposição “Hoje é de vez em quando”, do artista mineiro Fábio Baroli. A mostra, com a curadoria de Agnaldo Farias, reúne 35 obras, entre pinturas e instalações, que tensionam a noção de tempo, instigando o público a refletir sobre a sua percepção no mundo contemporâneo. O projeto tem patrocínio da CAIXA e do Governo Federal, com entrada gratuita.


O espaço vai receber visitantes até o dia 10 de maio numa imersão para desaceleração do olhar. Ao longo da exposição, o tempo deixa de ser linear e passa a ser percebido como construção, atravessado por memórias, afetos e modos de vida que correm o risco de desaparecer se não forem observados com atenção.

Essa reflexão se revela em obras como “Véia Dica”, que nasce de uma relação direta com a memória afetiva de uma ente querida do artista, que era benzedeira, fazia colchas de fuxico e carregava saberes que não passam pelos livros, mas são transmitidos por gerações. 


A mostra também se insere no debate sobre os desafios da prática artística na contemporaneidade. Para Baroli, retratar a vida interiorana em boa parte das suas obras é como um gesto de resistência. “Abordar a vida no campo não é um exercício de nostalgia, mas uma forma de lembrar que existem outros ritmos possíveis, outras maneiras de organizar a vida e o trabalho. Esses saberes exigem tempo, repetição e convivência, exatamente o que o mundo contemporâneo tenta descartar. Insistir neles é afirmar que nem tudo pode ou deve ser substituído, ou aniquilado”, avalia o artista.Após a temporada na capital baiana, a exposição será exibida nas unidades da CAIXA Cultural de Fortaleza e São Paulo.

Oficina de Pintura 

Neste sábado (7) e domingo (8), das 10h às 17h, com intervalo para almoço, Fábio Baroli irá ministrar a oficina gratuita “A pintura como linguagem”, voltada para jovens a partir de 14 anos e adultos artistas com experiência em pintura. A atividade convida o público a refletir e explorar a arte de forma teórica e prática, visando despertar a criatividade, aprimorar técnicas e compreender a pintura como uma forma de linguagem universal. Inscrições disponíveis no site da CAIXA Cultural Salvador: https://www.caixacultural.gov.br/Paginas/Programacao.aspx?idEvento=4158  

Sobre o artista

Nascido em Uberaba (MG), Fábio Baroli é um artista visual cuja obra é fortemente influenciada pela memória da infância no interior e pelas transformações sociais e urbanas do Cerrado. Formado em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (UnB), desenvolveu no Rio de Janeiro uma produção centrada na memória pessoal como forma de refletir sobre o presente e o futuro. 


Sua obra articula pintura e instalação, com técnica refinada, paleta sóbria e referências a mestres como Manet e Velázquez, incorporando colagem e fragmentação para criticar os impactos do mundo contemporâneo. O artista volta-se para um Brasil cotidiano e pouco visível, marcado por modos de vida ameaçados, saberes populares e comunidades tradicionais.



SERVIÇO:

[Artes Visuais] Exposição “Hoje é de vez em quando”

CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Período de visitação: 5 de março a 10 de maio de 2026

Horário de visitação: terça-feira a domingo, das 9h às 17h30

Entrada gratuita 

Classificação etária: Livre

Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram: @caixaculturalsalvador 

Acesso para pessoas com deficiência

Todas as imagens da exposição possuem recurso de audiodescrição

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal


Oficina “A pintura como linguagem” com Fábio Baroli

CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Data: 7 e 8 de março (sábado e domingo)

Horário: 

Primeira parte - 10h às 12h 

Segunda parte - 14h às 17h

Obs: a inscrição não inclui alimentação aos participantes

Vagas: 20

Classificação etária:: A partir de 14 anos de idade

Público-alvo: Jovens e adultos com experiência prévia em pintura

Inscrições gratuitas: https://www.caixacultural.gov.br/Paginas/Programacao.aspx?idEvento=4158 

Com assessoria

Tags:

Caixa Cultural

Mais recentes

Imagem - Panorama Coisa de Cinema homenageia Agnès Varda e Sara Gómez

Panorama Coisa de Cinema homenageia Agnès Varda e Sara Gómez
Imagem - Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia traz 20 atrações de seis países a partir deste sábado

Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia traz 20 atrações de seis países a partir deste sábado
Imagem - Exposição reúne 27 artistas e destaca o diálogo entre arte e arquitetura em Salvador

Exposição reúne 27 artistas e destaca o diálogo entre arte e arquitetura em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
01

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
02

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
03

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu
04

FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu