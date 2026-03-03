Acesse sua conta
Exposição reúne 27 artistas e destaca o diálogo entre arte e arquitetura em Salvador

Mostra está aberta para visitação até o próximo sábado (7)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 3 de março de 2026 às 14:58

Albha Sampaio é uma das artistas presentes na exposição
Albha Sampaio é uma das artistas presentes na exposição Crédito: Divulgação

O diálogo entre arte e arquitetura toma conta da TRIA Galeria, no Caminho das Árvores, com a exposição ‘Expressões das Belas Artes’. Com curadoria de Marcelo Silva e obras de 27 artistas, a mostra está aberta para visitações até o próximo sábado (7).

Com curadoria de Marcelo Silva, ‘Expressões das Belas Artes’ reúne 27 artistas em um panorama plural da produção contemporânea. Entre as obras, estão peças em pintura, desenho, fotografia, escultura e arte digital.

Participam da mostra os artistas Albha Sampaio, Alberto Angelim, Aruane Garzedin, Bel Borba (participação especial), Carlos Corrêa Ribeiro Luz, Carmen Freaza, Chico Mazzoni, Christianne Lisboa, Danielle Magalhães, José Ignacio, Lêda Oliveira, Lorena Presas, Luiz Humberto Carvalho, Marcelo Silva, Márcia Ribeiro, Marcos Rodrigues, Mari Simas, Maria Nazaré Santos, Moacir Mancha, Neto Robatto, Octavio Alencar, Paulo Canuto, Paulo Fonseca, Rachel Mascarenhas, Thales Magalhães, Waldo Robatto e Xico Diniz.

A exposição é realizada em parceria com o coletivo ARTARQ, fundado há 15 anos na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA) com o propósito de integrar processos artísticos e pensamento arquitetônico como campos complementares de criação.

A parceria entre a TRIA Galeria e o coletivo reforça a proposta de ampliar espaços de circulação para produções coletivas e fortalecer conexões entre diferentes trajetórias artísticas.

Serviço

Exposição: Expressões das Belas Artes

Período: 25/02 a 07/03

Local: TRIA Galeria – Rua do Timbó, 368, Caminho das Árvores, Salvador – BA

Horário: segunda a quinta, das 8h30 às 18h30; sexta e sábado, das 8h30 às 13h30

