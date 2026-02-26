Acesse sua conta
Ovo de Páscoa em fatias? Fenômeno das redes ganha espaço no cardápio de confeiteiros

Impulsionado por vídeos virais, formato aposta na variedade de sabores

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 05:30

Ovo de Páscoa em fatias promete ser uma tendência este ano
Ovo de Páscoa em fatias promete ser uma tendência este ano Crédito: Divulgação/Delícias da Analu

Está batendo na porta a época mais doce do ano: a Páscoa. E com ela, vêm as inovações. Os ovos de chocolate, por muito tempo restritos às grandes marcas, há anos deram espaço para a produção artesanal. Tem de tudo. Recheados, com casca de brownie, pintados à mão…

Este ano, a tendência é especialmente para os indecisos. Um ovo de Páscoa em fatias, que podem ser de diferentes sabores. A ideia se popularizou através de um vídeo do confeiteiro Léo Antério, que foi publicado no fim de janeiro e hoje acumula 13,5 milhões de visualizações e mais de um milhão de curtidas nas redes.

O vídeo veio na hora certa para os milhares de confeiteiros que preparam seus menus de Páscoa Brasil afora. Desde já, a um mês do feriado, não é difícil achar pessoas que já estão aceitando encomendas para esse estilo diferentão de chocolate.

Uma delas é Ana Luiza Gomes, de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Dona da Delícias da Analu, ela está vendendo os ovos em edição limitada, apenas 30 unidades. Com seis fatias e 700g, cada um custa R$ 145.

Foi através do vídeo que ela descobriu o ovo em fatia, que lhe atraiu justamente pela proposta de reunir diferentes sabores em um único produto.

Ovo de Páscoa em fatias da Delícias da Analu

A confeitaria Delícias da Analu já começou a vender o ovo de Páscoa em fatias por Divulgação/Delícias da Analu
A confeitaria Delícias da Analu já começou a vender o ovo de Páscoa em fatias por Divulgação/Delícias da Analu
A confeitaria Delícias da Analu já começou a vender o ovo de Páscoa em fatias por Divulgação/Delícias da Analu
1 de 3
A confeitaria Delícias da Analu já começou a vender o ovo de Páscoa em fatias por Divulgação/Delícias da Analu

“É muito comum termos dificuldade na hora de escolher apenas um sabor, principalmente quando mais de uma opção nos encanta. Pensando nisso e também considerando que os ovos artesanais têm um custo significativo, essa proposta surge como uma solução perfeita.

Com ela, o cliente tem a oportunidade de experimentar até seis sabores diferentes em um único produto, tornando a escolha mais leve e a experiência mais completa”, afirma a confeiteira.

Em Salvador, o fenômeno das redes também vai tomar forma nas confeitarias. A Aladia Confeitaria, comandada por Vinicius Aladia, é um exemplo. Segundo Vinicius, essa é uma das épocas em que ele mais gosta de trabalhar, tanto pelo lucro como pela possibilidade de pôr a criatividade em jogo e explorar.

Agora, enquanto constrói o cardápio, a novidade não poderia ficar de fora. “Um dos meus clientes me enviou essa tendência antes mesmo de ver nas redes sociais. E acabou chamando muito minha atenção por fugir do formato tradicional e ter um visual diferente”, diz.

Páscoa 2026: ovos de chocolate ficam até 26% mais caros após alta histórica do cacau

Quer empreender? Senac Bahia abre inscrições para cursos de produção de ovos de Páscoa a partir de R$ 69

Crise ‘sabor chocolate’: Cotação do cacau despenca mais de 70% em um ano na Bahia

Para ele, é a união entre o visual impactante e a variedade de sabores que garante que essa será uma tendência na Páscoa deste ano. “Já vimos como foi o surgimento do pistache e do morango do amor, por exemplo, que alavancaram as vendas de muitas confeitarias, e surgiram de forma viral nas redes sociais. Mas ao mesmo tempo, também acho que não será um produto que irá substituir os formatos tradicionais. Mas será um ótimo complemento para o cardápio”, pondera.

Se muitos confeiteiros pensam em adotar o modelo, outros preferem se ater ao que já dá certo, uma vez que o ovo em fatias envolve mais trabalho e tempo que os ovos de chocolate comuns. É o caso de Laura Lopes, dona da confeitaria homônima. Para ela, que já se dedica ano após ano aos ovos tradicionais (os de 250g) e trios de 100g já conhecidos pela sua clientela, não seria vantajoso adicionar as fatias ao menu – ainda que reconheça o apelo da novidade para os consumidores.

“Com o tempo de fazer, rechear e finalizar seis casquinhas que formam um ovo eu facilmente faria seis ovos. Eu não vejo escala de produção com um produto dessa forma, a não ser que você tenha uma super equipe e possa disponibilizar um ou dois funcionários para fazer só aquilo, o que hoje não é minha realidade”, diz.

