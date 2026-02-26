DIFERENTÃO

Ovo de Páscoa em fatias? Fenômeno das redes ganha espaço no cardápio de confeiteiros

Impulsionado por vídeos virais, formato aposta na variedade de sabores

Maria Raquel Brito

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 05:30

Ovo de Páscoa em fatias promete ser uma tendência este ano Crédito: Divulgação/Delícias da Analu

Está batendo na porta a época mais doce do ano: a Páscoa. E com ela, vêm as inovações. Os ovos de chocolate, por muito tempo restritos às grandes marcas, há anos deram espaço para a produção artesanal. Tem de tudo. Recheados, com casca de brownie, pintados à mão…

Este ano, a tendência é especialmente para os indecisos. Um ovo de Páscoa em fatias, que podem ser de diferentes sabores. A ideia se popularizou através de um vídeo do confeiteiro Léo Antério, que foi publicado no fim de janeiro e hoje acumula 13,5 milhões de visualizações e mais de um milhão de curtidas nas redes.

O vídeo veio na hora certa para os milhares de confeiteiros que preparam seus menus de Páscoa Brasil afora. Desde já, a um mês do feriado, não é difícil achar pessoas que já estão aceitando encomendas para esse estilo diferentão de chocolate.

Uma delas é Ana Luiza Gomes, de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Dona da Delícias da Analu, ela está vendendo os ovos em edição limitada, apenas 30 unidades. Com seis fatias e 700g, cada um custa R$ 145.

Foi através do vídeo que ela descobriu o ovo em fatia, que lhe atraiu justamente pela proposta de reunir diferentes sabores em um único produto.

“É muito comum termos dificuldade na hora de escolher apenas um sabor, principalmente quando mais de uma opção nos encanta. Pensando nisso e também considerando que os ovos artesanais têm um custo significativo, essa proposta surge como uma solução perfeita.

Com ela, o cliente tem a oportunidade de experimentar até seis sabores diferentes em um único produto, tornando a escolha mais leve e a experiência mais completa”, afirma a confeiteira.

Em Salvador, o fenômeno das redes também vai tomar forma nas confeitarias. A Aladia Confeitaria, comandada por Vinicius Aladia, é um exemplo. Segundo Vinicius, essa é uma das épocas em que ele mais gosta de trabalhar, tanto pelo lucro como pela possibilidade de pôr a criatividade em jogo e explorar.

Agora, enquanto constrói o cardápio, a novidade não poderia ficar de fora. “Um dos meus clientes me enviou essa tendência antes mesmo de ver nas redes sociais. E acabou chamando muito minha atenção por fugir do formato tradicional e ter um visual diferente”, diz.

Para ele, é a união entre o visual impactante e a variedade de sabores que garante que essa será uma tendência na Páscoa deste ano. “Já vimos como foi o surgimento do pistache e do morango do amor, por exemplo, que alavancaram as vendas de muitas confeitarias, e surgiram de forma viral nas redes sociais. Mas ao mesmo tempo, também acho que não será um produto que irá substituir os formatos tradicionais. Mas será um ótimo complemento para o cardápio”, pondera.

Se muitos confeiteiros pensam em adotar o modelo, outros preferem se ater ao que já dá certo, uma vez que o ovo em fatias envolve mais trabalho e tempo que os ovos de chocolate comuns. É o caso de Laura Lopes, dona da confeitaria homônima. Para ela, que já se dedica ano após ano aos ovos tradicionais (os de 250g) e trios de 100g já conhecidos pela sua clientela, não seria vantajoso adicionar as fatias ao menu – ainda que reconheça o apelo da novidade para os consumidores.