Quer empreender? Senac Bahia abre inscrições para cursos de produção de ovos de Páscoa a partir de R$ 69

Vagas estão disponíveis em oito municípios baianos

Monique Lobo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12:40

Cursos para produção de ovos de páscoa têm turmas em oito cidades Crédito: Flanovais/Shutterstock

O Senac Bahia está com inscrições abertas para cursos voltados à produção de Ovos de Páscoa e chocolates especiais. Os cursos estão distribuídos em oito municípios baianos com valores a partir de R$ 69.

Os cursos disponíveis são: Doces para Páscoa; Elaboração de Ovos de Páscoa; e Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda.

As aulas começam a partir desta quarta-feira (25) e seguem até o dia 27 de março, a depender do curso escolhido.

As turmas estão distribuídas nas seguintes cidades:

Seabra

Doces para Páscoa: De 09/03 a 13/03, com valor de R$ 154;

Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda: De 02/03 a 03/03, com valor de R$ 166.



Salvador

Elaboração de Ovos de Páscoa: Duas turmas no dia 07/03, uma turma no dia 10/03 e uma turma no dia 12/03, com valor de R$ 80;

Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda: Uma turma de 02/03 a 06/03 e uma turma de 09/03 a 13/03, com valor de R$ 198.



Lauro de Freitas

Elaboração de Ovos de Páscoa: Dia 17/03, com valor de R$ 80.

Vitória da Conquista

Elaboração de Ovos de Páscoa: Dia 25/02, com valor de R$ 69.

Amargosa

Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda: De 02/03 a 06/03, com valor de R$ 82.

Feira de Santana

Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda: De 02/03 a 10/03, com valor de R$ 166.

Camaçari

Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda: De 23/03 a 27/03, com valor de R$ 166.

Porto Seguro

Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda: De 10/03 a 18/03, com valor de R$ 198.

Além das técnicas de produção, os cursos abordam aspectos essenciais para quem deseja empreender, como organização, planejamento e posicionamento no mercado.

A instituição também está com uma campanha comemorativa pelos 80 anos do Senac, oferecendo 30% de desconto em diversos cursos até o dia 28 de fevereiro. Para garantir a condição especial, é necessário utilizar o cupom SENAC80 no ato da matrícula. As vagas são limitadas.