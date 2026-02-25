Quer empreender? Senac Bahia abre inscrições para cursos de produção de ovos de Páscoa a partir de R$ 69

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12:40
O Senac Bahia está com inscrições abertas para cursos voltados à produção de Ovos de Páscoa e chocolates especiais. Os cursos estão distribuídos em oito municípios baianos com valores a partir de R$ 69.
Os cursos disponíveis são: Doces para Páscoa; Elaboração de Ovos de Páscoa; e Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda.
As aulas começam a partir desta quarta-feira (25) e seguem até o dia 27 de março, a depender do curso escolhido.
Confira alguns exemplos de Ovos de Páscoa gourmet
Seabra
Salvador
Lauro de Freitas
Vitória da Conquista
Amargosa
Feira de Santana
Camaçari
Porto Seguro
Além das técnicas de produção, os cursos abordam aspectos essenciais para quem deseja empreender, como organização, planejamento e posicionamento no mercado.
A instituição também está com uma campanha comemorativa pelos 80 anos do Senac, oferecendo 30% de desconto em diversos cursos até o dia 28 de fevereiro. Para garantir a condição especial, é necessário utilizar o cupom SENAC80 no ato da matrícula. As vagas são limitadas.
Para mais informações , os interessados devem procurar a unidade do Senac mais próxima ou acessar os canais oficiais da instituição, pelo telefone ou WhatsApp (71) 3186-4000 ou pelo site Senac Cursos.