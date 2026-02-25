Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quer empreender? Senac Bahia abre inscrições para cursos de produção de ovos de Páscoa a partir de R$ 69

Vagas estão disponíveis em oito municípios baianos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12:40

Imagem Edicase Brasil
Cursos para produção de ovos de páscoa têm turmas em oito cidades Crédito: Flanovais/Shutterstock

O Senac Bahia está com inscrições abertas para cursos voltados à produção de Ovos de Páscoa e chocolates especiais. Os cursos estão distribuídos em oito municípios baianos com valores a partir de R$ 69.

Os cursos disponíveis são: Doces para Páscoa; Elaboração de Ovos de Páscoa; e Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda.

As aulas começam a partir desta quarta-feira (25) e seguem até o dia 27 de março, a depender do curso escolhido.

Confira alguns exemplos de Ovos de Páscoa gourmet

Ovo de Páscoa recheado com creme de maracujá por
Ovo Páscoa trufado com chocolate ao leite por
Ovos de Páscoa fitness por
Ovo de páscoa com licuri por Foto: Divulgação/GOVBA
Ovo de Páscoa de colher de brigadeiro por
Ovo de Páscoa recheado com brigadeiro de leite em pó por
Ovo de Páscoa de brigadeiro por
Ovo de Páscoa maromba por Reprodução
Ovo de páscoa Havana por CORREIO/Marina Silva
Ovo de Páscoa Natucoa por CORREIO/Marina Silva
Ovo de Páscoa Exagero Pink Lemonade, da Kopenhagen por CORREIO/Marina Silva
Ovo de páscoa do Chef Pistache, da Cacau Show por CORREIO/Marina Silva
Ovos de Páscoa por Marina Silva/CORREIO
Ovos de Páscoa por Marina Silva/CORREIO
Ovos de Páscoa por Divulgação
Ovos de Páscoa por Divulgação
Ovos de Páscoa por Sora Maia/CORREIO
Ovos de Páscoa por
1 de 18
Ovo de Páscoa recheado com creme de maracujá por

As turmas estão distribuídas nas seguintes cidades:

Seabra

  • Doces para Páscoa: De 09/03 a 13/03, com valor de R$ 154;
  • Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda: De 02/03 a 03/03, com valor de R$ 166.

Salvador

  • Elaboração de Ovos de Páscoa: Duas turmas no dia 07/03, uma turma no dia 10/03 e uma turma no dia 12/03, com valor de R$ 80;
  • Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda: Uma turma de 02/03 a 06/03 e uma turma de 09/03 a 13/03, com valor de R$ 198.

Lauro de Freitas

  • Elaboração de Ovos de Páscoa: Dia 17/03, com valor de R$ 80.

Vitória da Conquista

  • Elaboração de Ovos de Páscoa: Dia 25/02, com valor de R$ 69.

Amargosa

  • Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda: De 02/03 a 06/03, com valor de R$ 82.

Feira de Santana

  • Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda: De 02/03 a 10/03, com valor de R$ 166.

Camaçari

  • Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda: De 23/03 a 27/03, com valor de R$ 166.

Porto Seguro

  • Ovos de Páscoa Gourmet: da Produção à Venda: De 10/03 a 18/03, com valor de R$ 198.

Além das técnicas de produção, os cursos abordam aspectos essenciais para quem deseja empreender, como organização, planejamento e posicionamento no mercado.

A instituição também está com uma campanha comemorativa pelos 80 anos do Senac, oferecendo 30% de desconto em diversos cursos até o dia 28 de fevereiro. Para garantir a condição especial, é necessário utilizar o cupom SENAC80 no ato da matrícula. As vagas são limitadas.

Para mais informações , os interessados devem procurar a unidade do Senac mais próxima ou acessar os canais oficiais da instituição, pelo telefone ou WhatsApp (71) 3186-4000 ou pelo site Senac Cursos.

Leia mais

Imagem - Marinha lança novo edital de concurso público com mais de 1,6 mil vagas para Fuzileiro Naval

Marinha lança novo edital de concurso público com mais de 1,6 mil vagas para Fuzileiro Naval

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Cursos do Sebrae para turbinar pequenos negócios encerram inscrições na próxima segunda-feira (23)

Cursos do Sebrae para turbinar pequenos negócios encerram inscrições na próxima segunda-feira (23)

Tags:

Ovo Cursos Senac

Mais recentes

Imagem - Bienal do Livro Bahia inicia venda de ingressos; evento terá um dia a mais nessa edição

Bienal do Livro Bahia inicia venda de ingressos; evento terá um dia a mais nessa edição
Imagem - Sete bairros de Salvador ainda estão sem água por conta de reparo em adutora; veja quais

Sete bairros de Salvador ainda estão sem água por conta de reparo em adutora; veja quais
Imagem - Serasa: Feirão Limpa Nome vai renegociar dívidas com até 99% de desconto em Salvador

Serasa: Feirão Limpa Nome vai renegociar dívidas com até 99% de desconto em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
01

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - 'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática
02

'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
03

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
04

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF