DOIS CRIMES

Mulher é presa em flagrante por racismo após cometer furto em loja de cidade baiana

Suspeita tinha sido detida pelos furtos e, já na delegacia, atacou uma das vítimas

Monique Lobo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14:28

O crime aconteceu em Itabuna, no sul da Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Itabuna

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante, na segunda-feira (23), por furto qualificado e racismo na cidade de Itabuna, na região Sul do estado.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi localizada em uma loja de um estabelecimento comercial no bairro Góes Calmon após realizar furtos em locais diferentes. Ela, inclusive, já responde a quatro processos na Justiça Criminal de Itabuna, todos relacionados ao crime de furto qualificado.

Já na delegacia, durante o registro da ocorrência, a suspeita proferiu ofensas de cunho racial contra uma das vítimas. Com isso, ela foi autuada em flagrante também pelo crime de racismo.