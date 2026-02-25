Mulher é presa em flagrante por racismo após cometer furto em loja de cidade baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14:28
Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante, na segunda-feira (23), por furto qualificado e racismo na cidade de Itabuna, na região Sul do estado.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi localizada em uma loja de um estabelecimento comercial no bairro Góes Calmon após realizar furtos em locais diferentes. Ela, inclusive, já responde a quatro processos na Justiça Criminal de Itabuna, todos relacionados ao crime de furto qualificado.
Já na delegacia, durante o registro da ocorrência, a suspeita proferiu ofensas de cunho racial contra uma das vítimas. Com isso, ela foi autuada em flagrante também pelo crime de racismo.
Com a mulher foram apreendidos um aparelho celular, uma bolsa, sandálias e cosméticos.