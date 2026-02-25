Acesse sua conta
Mulher é presa em flagrante por racismo após cometer furto em loja de cidade baiana

Suspeita tinha sido detida pelos furtos e, já na delegacia, atacou uma das vítimas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14:28

Itabuna, no sul da Bahia
O crime aconteceu em Itabuna, no sul da Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Itabuna

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante, na segunda-feira (23), por furto qualificado e racismo na cidade de Itabuna, na região Sul do estado.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi localizada em uma loja de um estabelecimento comercial no bairro Góes Calmon após realizar furtos em locais diferentes. Ela, inclusive, já responde a quatro processos na Justiça Criminal de Itabuna, todos relacionados ao crime de furto qualificado.

Já na delegacia, durante o registro da ocorrência, a suspeita proferiu ofensas de cunho racial contra uma das vítimas. Com isso, ela foi autuada em flagrante também pelo crime de racismo.

Com a mulher foram apreendidos um aparelho celular, uma bolsa, sandálias e cosméticos.

Presa Furto Itabuna Racismo Flagrante

