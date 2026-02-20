PUNIÇÃO

Turista preso por racismo em camarote de Salvador é proibido de comprar abadás e tem compras canceladas

Homem foi preso após proferir ofensas racistas contra funcionárias

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:41

Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador Crédito: Reprodução / Camarote Baiano

O turista de Santa Catarina preso em flagrante na terça-feira (17) após proferir ofensas racistas contra duas funcionárias do Camarote Baiano, em Salvador, foi banido da base de vendas do grupo SanFolia, responsável pelo camarote localizado no circuito Barra-Ondina. Compras que ele havia feito para eventos futuros também foram canceladas.

A punição foi confirmada pela SanFolia, em nota. No Carnaval deste ano, a San foi uma das responsáveis pelas vendas de blocos de artistas como Ivete Sangalo, Aline Rosa, Claudia Leitte, Daniela Mercury, além dos camarotes Baiano, Brahma e Club. Com a medida, o turista não poderá mais comprar os eventos vendidos através da plataforma.

"A San foi além: ao identificar que o mesmo indivíduo havia adquirido ingressos para outras festas do grupo, determinou o cancelamento imediato de todos os acessos, proibindo sua participação em quaisquer eventos organizados por nós", afirma, em nota. A empresa afirma ainda que presta atendimento às colaboradoras vítimas de racismo.

"Às nossas colaboradoras, estamos prestando todo o suporte necessário, reafirmando nosso compromisso em combater qualquer ato de racismo ou discriminação. Não toleramos esse tipo de comportamento em nossos ambientes e seguiremos firmes na defesa do respeito e da convivência coletiva", acrescenta.

Segundo informações da polícia, o homem, de 42 anos, vai responder pelo crime de discriminação racial. Após o ocorrido, ele foi conduzido por policiais militares a um posto do Serviço Integrado de Atendimento ao Turista (Servir), instalado em um centro comercial no bairro da Barra. Em seguida, foi encaminhado a uma unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

As funcionárias contaram em depoimento que o suspeito as ofendeu com palavras como “pretas”, “macacas” e “escravas”, segundo informações divulgadas pela TV Bahia.

