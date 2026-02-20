Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Turista preso por racismo em camarote de Salvador é proibido de comprar abadás e tem compras canceladas

Homem foi preso após proferir ofensas racistas  contra funcionárias

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:41

Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador
Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador Crédito: Reprodução / Camarote Baiano

O turista de Santa Catarina preso em flagrante na terça-feira (17) após proferir ofensas racistas contra duas funcionárias do Camarote Baiano, em Salvador, foi banido da base de vendas do grupo SanFolia, responsável pelo camarote localizado no circuito Barra-Ondina. Compras que ele havia feito para eventos futuros também foram canceladas. 

A punição foi confirmada pela SanFolia, em nota. No Carnaval deste ano, a San foi uma das responsáveis pelas vendas de blocos de artistas como Ivete Sangalo, Aline Rosa, Claudia Leitte, Daniela Mercury, além dos camarotes Baiano, Brahma e Club. Com a medida, o turista não poderá mais comprar os eventos vendidos através da plataforma. 

"A San foi além: ao identificar que o mesmo indivíduo havia adquirido ingressos para outras festas do grupo, determinou o cancelamento imediato de todos os acessos, proibindo sua participação em quaisquer eventos organizados por nós", afirma, em nota. A empresa afirma ainda que presta atendimento às colaboradoras vítimas de racismo. 

Veja imagens do Carnaval

Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
Carnaval de 2026 por Sora Maia
1 de 124
Carnaval de 2026 por Sora Maia

"Às nossas colaboradoras, estamos prestando todo o suporte necessário, reafirmando nosso compromisso em combater qualquer ato de racismo ou discriminação. Não toleramos esse tipo de comportamento em nossos ambientes e seguiremos firmes na defesa do respeito e da convivência coletiva", acrescenta. 

Segundo informações da polícia, o homem, de 42 anos, vai responder pelo crime de discriminação racial. Após o ocorrido, ele foi conduzido por policiais militares a um posto do Serviço Integrado de Atendimento ao Turista (Servir), instalado em um centro comercial no bairro da Barra. Em seguida, foi encaminhado a uma unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

As funcionárias contaram em depoimento que o suspeito as ofendeu com palavras como “pretas”, “macacas” e “escravas”, segundo informações divulgadas pela TV Bahia. 

Leia mais

Imagem - Ex-jogador do Vitória sofre racismo no exterior e esposa relata: 'Cenário de guerra'

Ex-jogador do Vitória sofre racismo no exterior e esposa relata: 'Cenário de guerra'

Imagem - Argentina acusada de racismo no Rio é solta poucas horas após ser presa

Argentina acusada de racismo no Rio é solta poucas horas após ser presa

O que diz a SanFolia 

"Infelizmente, viemos a público comunicar e expressar nossa profunda indignação diante do comportamento isolado de um cliente, que dirigiu ofensas racistas à nossa equipe.

Desde o ocorrido, nosso time identificou o responsável e, com o apoio da Polícia Militar da Bahia, conduziu o cidadão à delegacia, onde foram adotadas todas as medidas legais cabíveis.

Às nossas colaboradoras, estamos prestando todo o suporte necessário, reafirmando nosso compromisso em combater qualquer ato de racismo ou discriminação. Não toleramos esse tipo de comportamento em nossos ambientes e seguiremos firmes na defesa do respeito e da convivência coletiva.

A SAN foi além: ao identificar que o mesmo indivíduo havia adquirido ingressos para outras festas do grupo, determinou o cancelamento imediato de todos os acessos, proibindo sua participação em quaisquer eventos organizados por nós.

Racismo é crime. E não será tolerado". 

Mais recentes

Imagem - 'Acusação inicial não procede', diz comandante da PM sobre denúncia de estupro no Carnaval

'Acusação inicial não procede', diz comandante da PM sobre denúncia de estupro no Carnaval
Imagem - Prefeitura de Salvador fica em 1° lugar em interações nas redes sociais no Carnaval em todo o Brasil

Prefeitura de Salvador fica em 1° lugar em interações nas redes sociais no Carnaval em todo o Brasil
Imagem - Andre Marques abre o jogo sobre rumores de affair com Ana Clara: 'Uma gata'

Andre Marques abre o jogo sobre rumores de affair com Ana Clara: 'Uma gata'

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão