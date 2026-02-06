Acesse sua conta
Argentina acusada de racismo no Rio é solta poucas horas após ser presa

Agostina Páez chamou um funcionário de um bar de "negro" e "mono" e imitou um macaco

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 19:55

Agostina Páez
Agostina Páez imita macado após chamar funcionário de bar de "mono" e "negro" Crédito: Reprodução

Horas após ser presa, a advogada e influencer argentina Agostina Páez, acusada de proferir ofensas racistas contra funcionários de um bar no Rio de Janeiro, foi solta nesta sexta-feira (6). As informações são do Metrópoles.

A argentina foi presa em Vargem Pequena, na zona Sudoeste da cidade, também nesta sexta, após uma decisão da 37ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, proferida na quinta-feira (5).

Logo após o pedido de prisão preventiva, Agostina publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que estava com medo de ser presa. Ela estava utilizando uma tornozeleira eletrônica desde o primeiro dia do mês. "Estou desesperada, morrendo de medo, e faço este vídeo para que a situação seja divulgada", disse na gravação.

A mulher foi indiciada por injúria preconceituosa racial após chamar um funcionário de um bar de "negro" e "mono", que significa macaco em espanhol, no dia 14 de janeiro. Além disso, ela também imitou um macaco ao deixar o local. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as agressões começaram a partir de um suposto erro no pagamento da conta. O funcionário teria pedido que ela esperasse no local enquanto verificava as imagens das câmeras de segurança. Foi quando a argentina passou a proferir as ofensas raciais. 

Em seu depoimento, Agostina afirmou que tudo foi uma "brincadeira" e que não sabia que os gestos e as palavras utilizadas configuravam crime no Brasil. O momento em que ela imita um macaco foi flagrado em vídeo e as imagens viralizaram nas redes sociais. 

