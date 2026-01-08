Acesse sua conta
'Oh Polêmico' denuncia que foi vítima de racismo em estabelecimento de Salvador: 'Nojo de preto'

Oh Polêmico relata ter sido alvo de ofensas enquanto acompanhava a namorada em estabelecimento da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:26

O cantor baiano Oh Polêmico denunciou ter sido vítima de racismo dentro de um salão de beleza em Salvador, na última terça-feira (6). Segundo o artista, uma cliente do local passou a fazer comentários racistas direcionados a ele enquanto aguardava atendimento.

De acordo com o relato, o episódio ocorreu quando o pagodeiro acompanhava a namorada, a influenciadora Giuliana Rizzuto, e aproveitou para fazer as unhas. O ambiente, segundo ele, estava tranquilo até a chegada de uma mulher desconhecida, que se sentou próxima ao casal e iniciou falas preconceituosas.

O cantor contou que ouviu frases como “não gosto de homem preto”, “tenho nojo de homem preto” e que a mulher chegou a se declarar racista. As falas causaram indignação entre as funcionárias do salão e em Giuliana, que chegou a discutir com a autora das ofensas.

Mesmo diante da situação, Oh Polêmico afirmou que optou por não reagir diretamente. Segundo ele, a decisão foi tomada para evitar que o episódio se transformasse em um conflito maior. O cantor disse que preferiu manter a calma e não alimentar uma possível provocação.

A influenciadora precisou ser contida pelo próprio artista para que a discussão não se intensificasse. A mulher responsável pelas ofensas não foi identificada, e até o momento não há confirmação se o cantor pretende registrar boletim de ocorrência.

O caso repercutiu nas redes sociais após o relato do artista e reacendeu debates sobre episódios de racismo em espaços públicos na capital baiana.

