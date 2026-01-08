Acesse sua conta
Nicole Bahls lança indireta pesada após jogador do Flamengo anunciar que será pai: 'Melhor fingir que morreu'

Influenciadora fez postagem com tom de indireta nas redes sociais depois da revelação do jogador do Flamengo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:43

Nicole Bahls
Nicole Bahls Crédito: Reprodução

A influenciadora Nicole Bahls publicou uma indireta em suas redes sociais logo após o anúncio de que o jogador Samuel Lino, do Flamengo, será pai. A postagem, feita no X, antigo Twitter, rapidamente repercutiu e foi interpretada por internautas como uma indireta ao atleta.

Nicole e Samuel Lino tiveram um breve romance que ganhou destaque depois que os dois foram vistos juntos em eventos e festas relacionadas às recentes conquistas do Flamengo. O envolvimento nunca foi oficialmente assumido, mas acabou chamando atenção nas redes sociais e em páginas de celebridades.

Pouco depois de Samuel anunciar que tinha engravidado a sua ex, Camila, Nicole compartilhou uma mensagem com tom reflexivo e direto. No texto, ela sugeriu que, após um término, a melhor forma de seguir em frente seria agir como se a pessoa tivesse morrido, defendendo o afastamento emocional completo como forma de superação.

"Quando estiver passando por um término, pensa que a pessoa sofreu um acidente de carro e morreu. Todo mundo vive sem ela e você também vai viver", escreveu ela.

A publicação foi suficiente para gerar comentários e especulações entre seguidores, que rapidamente associaram o conteúdo ao anúncio feito pelo jogador. Até o momento, Samuel Lino não comentou a postagem nem fez referência pública ao desabafo da influenciadora.

A situação movimentou as redes sociais e reacendeu a curiosidade do público sobre o relacionamento que os dois tiveram, agora definitivamente encerrado após a confirmação da paternidade do atleta.

Tags:

Nicole Bahls

