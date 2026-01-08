ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta quinta (8 de dezembro) alerta: decisão urgente vai mudar tudo na vida de Capricórnio, Câncer e mais 2 signos

A energia espiritual desta quinta-feira (8) favorece escolhas conscientes, conversas necessárias e atitudes que colocam a vida de volta no eixo

Fernanda Varela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 00:30

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O Anjo da Guarda do dia 8 atua com uma vibração de proteção, clareza e firmeza emocional. É um momento em que decisões precisam ser tomadas com calma, mas sem adiamentos. O recado espiritual aponta para caminhos que se ajustam quando há verdade, responsabilidade e confiança interior. Quatro signos recebem atenção especial ao longo do dia.

Áries

O Anjo da Guarda pede cautela antes de agir por impulso. Situações que exigem decisão podem surgir, mas a orientação é ouvir mais e reagir menos. Quando Áries desacelera e pensa com clareza, evita conflitos desnecessários e protege sua própria energia.

Câncer

Para Câncer, o dia traz amparo emocional. O Anjo da Guarda atua fortalecendo o coração e ajudando a organizar sentimentos confusos. Conversas familiares ou afetivas tendem a fluir melhor, desde que haja sinceridade e limites bem colocados.

Libra

Libra recebe um chamado para se posicionar. A proteção espiritual se manifesta quando o signo deixa de agradar a todos e passa a respeitar seus próprios valores. Decisões ligadas a relações e acordos pedem equilíbrio, mas também firmeza.

Capricórnio

O Anjo da Guarda orienta Capricórnio a confiar no próprio esforço. O dia favorece soluções práticas e reconhecimento silencioso. Mesmo que os resultados ainda não apareçam totalmente, o caminho está sendo protegido e bem conduzido.

