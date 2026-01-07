TAROT CIGANO

Carta O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (7 de dezembro): clareza, vitalidade e respostas que se revelam

A energia do dia favorece decisões conscientes, conversas francas e a sensação de que tudo começa a fazer mais sentido

Fernanda Varela

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12:19

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A carta que rege o Baralho Cigano nesta quarta-feira (7) é O Sol, um dos símbolos mais positivos do oráculo. Ela fala de luz, verdade, crescimento e revelações que chegam para afastar dúvidas e inseguranças. É um dia marcado pela clareza emocional e pela percepção mais nítida dos caminhos que estão se abrindo.

No campo emocional, O Sol indica relações mais transparentes. Conversas importantes tendem a fluir melhor, trazendo entendimento, reconciliações ou confirmações que o coração aguardava. Sentimentos ficam mais evidentes, tanto os seus quanto os das pessoas ao redor. Também é um dia propício para fortalecer vínculos baseados na sinceridade.

Na vida prática, a carta aponta avanços, reconhecimento e soluções que finalmente aparecem. Questões que estavam confusas tendem a se organizar. Há favorecimento para resolver pendências, assinar acordos, iniciar projetos e tomar decisões com mais segurança. O Sol também fala de sucesso alcançado com esforço honesto e dedicação contínua.

No plano espiritual, a mensagem é de proteção e alinhamento. A carta indica que você está sendo guiada por uma energia de expansão e consciência. Intuições ficam mais fortes e os sinais se tornam claros. É um bom momento para confiar mais em si mesma e seguir aquilo que traz sensação de verdade e paz interior.

