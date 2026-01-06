Sedução em alta: Touro e Escorpião entram em semana de magnetismo intenso e despertarão desejo de forma intensa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:04
A semana chega com uma vibração clara de magnetismo e presença marcante para dois signos do zodíaco. A energia não está ligada apenas à aparência, mas ao modo de falar, se mover e ocupar os espaços. É aquele tipo de atração silenciosa, que chama atenção sem esforço e desperta curiosidade, desejo e aproximações inesperadas.
Touro
Touro entra em uma fase de forte conexão com o próprio corpo e com os sentidos. A energia da semana favorece o charme natural do signo, que se expressa em gestos simples, no olhar firme e na segurança emocional. Pessoas ao redor percebem essa estabilidade como algo extremamente atraente. Há grande chance de flertes, elogios espontâneos e aproximações físicas, inclusive de alguém que já vinha observando à distância. O desejo desperto vem acompanhado de conforto e sensação de intimidade.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Escorpião
Escorpião vive uma semana de magnetismo intenso e quase impossível de ignorar. A energia de sedução do signo se amplifica, tornando sua presença ainda mais envolvente. Palavras ditas no momento certo, silêncios bem colocados e uma postura confiante fazem com que desperte desejo sem precisar provocar diretamente. Pode surgir uma atração forte, imediata, com troca de olhares e tensão no ar. Para quem está em um relacionamento, a química se reacende. Para quem está solteiro, o poder de atração está no auge.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Mensagem final
A sedução desta semana não é barulhenta, é energética. Para esses dois signos, o desejo nasce da autenticidade e da presença plena. Quando a energia interna se alinha, o outro sente, se aproxima e responde.