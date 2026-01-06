Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sedução em alta: Touro e Escorpião entram em semana de magnetismo intenso e despertarão desejo de forma intensa

Energia de atração física aumenta e olhares se tornam mais frequentes nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:04

Entenda porque alguns signos tem mais sorte que outros
Entenda porque alguns signos tem mais sorte que outros Crédito: Freepik

A semana chega com uma vibração clara de magnetismo e presença marcante para dois signos do zodíaco. A energia não está ligada apenas à aparência, mas ao modo de falar, se mover e ocupar os espaços. É aquele tipo de atração silenciosa, que chama atenção sem esforço e desperta curiosidade, desejo e aproximações inesperadas.

Leia mais

Imagem - Forte ruptura: Libra, Câncer e mais 2 signos vão mudar o rumo da própria história

Forte ruptura: Libra, Câncer e mais 2 signos vão mudar o rumo da própria história

Imagem - Universo coloca Áries, Leão e mais 2 signos à prova em 2026, mas recompensas prometem valer o esforço

Universo coloca Áries, Leão e mais 2 signos à prova em 2026, mas recompensas prometem valer o esforço

Imagem - Sorte muda de lado: Universo indica virada poderosa para Touro, Peixes e mais um signo em janeiro

Sorte muda de lado: Universo indica virada poderosa para Touro, Peixes e mais um signo em janeiro

Touro

Touro entra em uma fase de forte conexão com o próprio corpo e com os sentidos. A energia da semana favorece o charme natural do signo, que se expressa em gestos simples, no olhar firme e na segurança emocional. Pessoas ao redor percebem essa estabilidade como algo extremamente atraente. Há grande chance de flertes, elogios espontâneos e aproximações físicas, inclusive de alguém que já vinha observando à distância. O desejo desperto vem acompanhado de conforto e sensação de intimidade.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Escorpião

Escorpião vive uma semana de magnetismo intenso e quase impossível de ignorar. A energia de sedução do signo se amplifica, tornando sua presença ainda mais envolvente. Palavras ditas no momento certo, silêncios bem colocados e uma postura confiante fazem com que desperte desejo sem precisar provocar diretamente. Pode surgir uma atração forte, imediata, com troca de olhares e tensão no ar. Para quem está em um relacionamento, a química se reacende. Para quem está solteiro, o poder de atração está no auge.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Mensagem final

A sedução desta semana não é barulhenta, é energética. Para esses dois signos, o desejo nasce da autenticidade e da presença plena. Quando a energia interna se alinha, o outro sente, se aproxima e responde.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Resumo de 'Dona de Mim': Jaques reaparece e salva Davi em capítulo decisivo hoje (6 de janeiro)

Resumo de 'Dona de Mim': Jaques reaparece e salva Davi em capítulo decisivo hoje (6 de janeiro)
Imagem - Adeus dúvidas! Alguns signos recebem um 'empurrão' dos astros para avançar na carreira ainda hoje (6 de janeiro)

Adeus dúvidas! Alguns signos recebem um 'empurrão' dos astros para avançar na carreira ainda hoje (6 de janeiro)
Imagem - VEJA FOTOS: Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

VEJA FOTOS: Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

MAIS LIDAS

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
01

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Filha de major da PM é morta com sinais de espancamento: ‘É a maior dor do mundo’
02

Filha de major da PM é morta com sinais de espancamento: ‘É a maior dor do mundo’

Imagem - Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia
03

Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia

Imagem - Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus
04

Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus