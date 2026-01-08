BOM DEMAIS

Rotina de luxo: veja como é a vida das babás dos filhos de Virginia Fonseca

Profissionais que acompanham as crianças em viagens internacionais também viraram influencers e atraem comentários como onde envio currículo

Fernanda Varela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:25

Babás de Virginia Crédito: Reprodução

As babás que cuidam dos filhos de Virginia Fonseca passaram a chamar atenção nas redes sociais não apenas pela função que exercem, mas pelo estilo de vida que compartilham online. A rotina inclui viagens internacionais, experiências exclusivas e presença constante ao lado de Maria Alice, Maria Flor e Zé Leonardo, o que tem despertado curiosidade e comentários entre internautas.

Parte dessa visibilidade vem das publicações feitas durante viagens com a família. As profissionais costumam acompanhar Virginia em deslocamentos pelo Brasil e pelo exterior, muitas vezes em voos de primeira classe ou no jatinho da influenciadora. Recentemente, elas estiveram em Trancoso, no sul da Bahia, durante o período de festas de fim de ano, e também passaram por destinos como Dubai e cidades da Europa.

Entre as cuidadoras estão Vilmeci Passarinho, Davila Suelle, Renata Fabrini, Carina Costa, Rafaella Karolline, Thais Lorrane e Luciana Bispo. Algumas delas têm formação em Enfermagem e participam ativamente da rotina de cuidados das crianças. Com o crescimento da exposição, parte dessas profissionais também passou a investir nas próprias redes sociais, reunindo milhares de seguidores.

Em uma das viagens, Virginia convidou as babás para experimentar caviar pela primeira vez. Em outra ocasião, já na Espanha, uma delas compartilhou a emoção de ver neve pela primeira vez, relatando a gratidão pelas experiências proporcionadas pelo trabalho. Esse tipo de conteúdo reforçou a percepção de um cotidiano fora do comum para a função.

O interesse do público aumentou ainda mais após informações divulgadas por sites de celebridades sobre ganhos indiretos com redes sociais. Segundo o portal Leo Dias, uma das babás chegaria a faturar cerca de R$ 20 mil por semana como influenciadora, valor que não foi confirmado oficialmente.

Também circularam nas redes estimativas sobre o salário mensal das babás, em torno de R$ 9 mil, além de um adicional diário em viagens. Os números geraram debate entre internautas, que se dividiram entre considerar o valor baixo diante da responsabilidade e afirmar que aceitariam o trabalho sem pensar duas vezes.

Em entrevistas anteriores, Virginia afirmou que não cuida diretamente da parte administrativa dos contratos, responsabilidade que ficaria a cargo de sua mãe, Margareth Serrão. A influenciadora também já declarou que confia plenamente nas profissionais, destacando que elas cuidam do que considera mais precioso.

Enquanto isso, comentários como onde envio currículo e emprego dos sonhos se multiplicam nas publicações das babás, especialmente no perfil de Vilmeci Passarinho, que soma quase um milhão de seguidores. A visibilidade transformou o cotidiano das profissionais em objeto de curiosidade constante nas redes.