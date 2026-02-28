SALVADOR

Servidores da Ufba aprovam retomada de greve a partir de março; veja datas

Categoria aprovou paralisação em votação durante assembleia

Maysa Polcri

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 15:23

Servidores decretam greve Crédito: Divulgação

Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) aprovaram, em assembleia geral realizada na última quinta-feira (26), a retomada da greve a partir da próxima quinta-feira (5). A decisão foi comunicada pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da Universidade Federal da Bahia (Assufba).

A decisão segue a mobilização nacional da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra), que cobra o cumprimento integral do Termo de Acordo de Greve nº 11/2024.

A categoria aprovou a deflagração da greve por maioria em votação. Foram registrados um voto contrário e duas abstenções. Também foi aprovado um calendário de atividades a fim de intensificar a organização da paralisação. Confira abaixo:

2 de março, às 10h: Reunião Setorial do Canela – na BUS



3 de março, às 8h30: Movimentação nos Setores Administrativos em Ondina

3 de março, às 10h: Reunião Setorial em Ondina – Auditório de Biologia

4 de março, às 10h: Reunião no COM-HUPES. Pauta: Início da Greve Nacional da FASUBRA

5 de março, às 10h, no Auditório da Assufba Sindicato: Assembleia Geral de Início da Greve Nacional da Fasubra dos trabalhadores da UFBA

6 de março: Reunião com os(as) servidores(as) da MCO. Pauta: Início da Greve Nacional da Fasubra

9 de março, às 10h: Instalação do Comando Local de Greve/UFBA no Auditório da Assufba