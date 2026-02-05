Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde

Projeto se inspira em países europeus onde comércio não funciona aos domingos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06:02

Quando a pessoa compra um item de supermercado ou até mesmo quando abastece o carro, o valor pago já inclui o ICMS - imposto estadual
Supermercado Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um acordo entre representantes do comércio e dos trabalhadores prevê mudanças no funcionamento de supermercados e atacados ao longo de 2026. A decisão inclui o fechamento das lojas aos domingos por um período determinado, além de reajuste salarial e a criação de um novo benefício para a categoria, medida que, por enquanto, vale apenas em uma unidade da federação.

As regras se aplicam aos supermercados do Espírito Santo, que deverão permanecer fechados aos domingos entre 1º de março e 31 de outubro de 2026. O entendimento foi firmado em dezembro de 2025 entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários. Após esse período, a norma voltará a ser debatida dentro da Convenção Coletiva de Trabalho.

A proposta é tratada como um projeto piloto e segue modelos já adotados em países europeus, onde parte do comércio não funciona aos domingos.

Supermercados disputam clientes e espaço em Salvador

Clientes aproveitam promoções durante inauguração do RedeMix por Divulgação
RedeMix inagurado em maio deste ano no Chame-Chame por Divulgação
Prateleiras vazias na unidade do Bompreço no Canela em 2024 por Marina Silva/CORREIO
Imóvel onde funcionou o Bompreço na avenida ACM será ocupado pelo Grupo Mateus por Divulgação
undefined por Maysa Polcri/ CORREIO
1 de 5
Clientes aproveitam promoções durante inauguração do RedeMix por Divulgação

A restrição não atinge todo o setor varejista. Os shoppings centers continuarão operando normalmente aos domingos e feriados em todo o estado, sem qualquer mudança nos horários de atendimento.

Antes do início da nova regra, houve uma exceção durante a alta temporada: ao longo do verão 2025/2026, os supermercados seguiram autorizados a abrir aos domingos para atender ao aumento da demanda.

Embora a Convenção Coletiva tenha validade até 2027, cláusulas específicas - como a que trata do trabalho aos domingos - podem ser revistas a qualquer momento, desde que haja negociação entre empresas e trabalhadores.

O acordo também trouxe ganhos financeiros para os empregados do setor. Ficou estabelecido o pagamento de auxílio-alimentação mensal de R$ 150 e reajuste salarial de 7%, elevando o piso da categoria para R$ 1.650.

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (4)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (4)
Imagem - Oruam é considerado foragido após descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica

Oruam é considerado foragido após descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica
Imagem - Vídeo: erros de português por parte de instrutores em escola cívico-militar viralizam no 1° dia de aula

Vídeo: erros de português por parte de instrutores em escola cívico-militar viralizam no 1° dia de aula

MAIS LIDAS

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
01

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
02

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
03

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
04

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior