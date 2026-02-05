MUDANÇA

Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde

Projeto se inspira em países europeus onde comércio não funciona aos domingos

Um acordo entre representantes do comércio e dos trabalhadores prevê mudanças no funcionamento de supermercados e atacados ao longo de 2026. A decisão inclui o fechamento das lojas aos domingos por um período determinado, além de reajuste salarial e a criação de um novo benefício para a categoria, medida que, por enquanto, vale apenas em uma unidade da federação.

As regras se aplicam aos supermercados do Espírito Santo, que deverão permanecer fechados aos domingos entre 1º de março e 31 de outubro de 2026. O entendimento foi firmado em dezembro de 2025 entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários. Após esse período, a norma voltará a ser debatida dentro da Convenção Coletiva de Trabalho.

A proposta é tratada como um projeto piloto e segue modelos já adotados em países europeus, onde parte do comércio não funciona aos domingos.

A restrição não atinge todo o setor varejista. Os shoppings centers continuarão operando normalmente aos domingos e feriados em todo o estado, sem qualquer mudança nos horários de atendimento.

Antes do início da nova regra, houve uma exceção durante a alta temporada: ao longo do verão 2025/2026, os supermercados seguiram autorizados a abrir aos domingos para atender ao aumento da demanda.

Embora a Convenção Coletiva tenha validade até 2027, cláusulas específicas - como a que trata do trabalho aos domingos - podem ser revistas a qualquer momento, desde que haja negociação entre empresas e trabalhadores.