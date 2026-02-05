Acesse sua conta
Acusada de furto, Suzane von Richthofen pode voltar à cadeia em meio a disputa por herança milionária

Condenada pelo assassinato dos pais, Suzane é investigada após denúncia de retirada de bens do tio morto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 07:46

O nome de Suzane Von Richthofen voltou a movimentar as redes graças à série Tremembé
Suzane Von Richthofen Crédito: Reprodução

Condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, Suzane von Richthofen voltou ao centro de uma nova controvérsia judicial e pode enfrentar consequências criminais. Ela foi denunciada pela prima, Silvia Gonzalez Magnani, por suposto furto de objetos pertencentes ao tio, o médico aposentado Miguel Abdalla Netto, encontrado morto em casa no começo de janeiro, na capital paulista. 

Segundo o jornalista Ullisses Campbell, de O Globo, o boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil de São Paulo na terça-feira (3). A denúncia indica que Suzane teria retirado da residência itens como máquina de lavar, sofá, cadeira ou poltrona e uma bolsa com documentos e dinheiro pertencentes ao tio.

Morte de tio de Suzane von Richthofen abriu disputa

Miguel Abdalla Netto foi encontrado morto em casa por Reprodução

A acusação surge em meio a uma disputa familiar pela herança deixada por Abdalla, avaliada em cerca de R$ 5 milhões. Após a morte do médico, Suzane e Silvia passaram a discutir judicialmente quem deve assumir a administração do espólio e quais seriam os direitos de cada uma sobre os bens.

Em ação que corre na Vara de Família e Sucessões de Santo Amaro, Suzane reconheceu que entrou na casa do parente e retirou alguns bens, incluindo um veículo Subaru XV. Ela também admitiu ter soldado o portão do imóvel. A justificativa apresentada foi a de que pretendia resguardar bens que acredita que poderão lhe pertencer futuramente, antes mesmo de qualquer decisão judicial.

Com o registro policial, Suzane passou a ser formalmente investigada por furto. Caso a apuração conclua que houve crime, ela pode perder o benefício do regime aberto e voltar a cumprir o restante da pena referente ao homicídio de Manfred e Marisa von Richthofen.

Desde que deixou a Penitenciária de Tremembé, Suzane cumpre pena em regime aberto, condição que exige, entre outras regras, que não haja envolvimento em novos delitos.

Médico não deixou testamento

Miguel Abdalla Netto morreu em 9 de janeiro de 2026, na casa onde vivia sozinho, no bairro do Campo Belo, em São Paulo. O corpo foi localizado já em estado avançado de decomposição, sentado em uma poltrona, depois que um vizinho, que possuía as chaves do imóvel, decidiu entrar na residência ao estranhar a ausência prolongada do morador.

O atestado de óbito registrou causa da morte como indeterminada e apontou necessidade de exames complementares, levando a Polícia Civil a tratar o caso como morte suspeita. O médico não deixou pais, irmãos, filhos, companheira nem testamento, o que abriu caminho para a disputa judicial pela herança.

Tags:

Suzane von Richthofen

