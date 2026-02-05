CRIME

Cabeleireiro morto: MP indica que marido da sobrinha cometeu crime para esconder relação com a vítima

Suspeito confessou o homicídio e foi solto após audiência de custódia

Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:25

Alysson (na esquerda) foi preso por matar o cabeleireiro Denilson (na direita) Crédito: Reprodução

O Ministério Público de São Paulo entrou com recurso contra a decisão que concedeu liberdade a Alysson Augusto Alves, de 27 anos, suspeito de matar o cabeleireiro Denilson Nascimento Alves, de 28, em Iguape, no litoral paulista. Para o MP, o crime teve motivação clara: evitar que a relação afetiva entre os dois viesse a público.

No entendimento do órgão, o caso configura homicídio doloso, quando há intenção de matar. Até o momento, ainda não foi apresentada denúncia formal à Justiça. Denilson foi morto a facadas na madrugada de sábado (31), na porta de casa. Alysson foi localizado pela Polícia Militar cerca de quatro quilômetros depois do crime.

Ele confessou a autoria, mas acabou sendo colocado em liberdade após audiência de custódia. No recurso apresentado, o MP contestou a tese de legítima defesa sustentada pela defesa do suspeito. Segundo o órgão, o homicídio foi cometido por motivo torpe e de forma a dificultar qualquer reação da vítima.

Para os promotores, a morte não ocorreu como resposta a uma agressão iminente, mas sim por medo de que o relacionamento homoafetivo fosse descoberto pela esposa de Alysson e por outras pessoas. O MP também destacou que a versão de legítima defesa se apoia exclusivamente no depoimento da esposa do investigado, que é sobrinha da vítima.

Ainda segundo o recurso, há dúvidas quanto à alegação de que Denilson teria escondido uma faca, considerando o tamanho do objeto citado.

Revelação de caso

A investigação policial aponta que o crime ocorreu após uma discussão iniciada por mensagens de celular. Na noite do homicídio, Alysson e a esposa participavam de eventos quando a mulher percebeu trocas de mensagens entre o marido e o tio. Após o episódio, o casal decidiu ir até a casa da vítima para cobrar explicações.

No portão da residência, Denilson teria revelado que mantinha um relacionamento amoroso com Alysson, o que gerou uma discussão entre os três. Segundo a esposa do suspeito, durante a briga, o cabeleireiro sacou uma faca e se aproximou do rosto de Alysson. Em seguida, o suspeito reagiu e desferiu o golpe que atingiu a vítima.

Após o crime, Alysson fugiu de carro, mas foi localizado cerca de quatro quilômetros depois. Ele estava com as roupas sujas de sangue e acompanhado de uma amiga. Aos policiais, confessou o homicídio, mas alegou ter agido em legítima defesa. Mesmo preso em flagrante, ele foi liberado após audiência de custódia. O Ministério Público recorreu da decisão.

O cabeleireiro foi atingido por um golpe de faca abaixo da axila e morreu no local antes de receber atendimento médico. Vizinhos de Denilson acionaram a polícia por volta das 3h após ouvirem gritos e confusão na rua. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima gravemente ferida, que não resistiu aos ferimentos.