Amazon envia cheques a brasileiros após acordo bilionário nos EUA

Ressarcimento envolve assinaturas do Amazon Prime feitas pelo site americano

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:37

Amazon
Amazon Crédito: Reprodução

Alguns brasileiros começaram a receber pelos Correios cartas enviadas dos Estados Unidos contendo cheques da Amazon com valores que chegam a US$ 51 (aproximadamente R$ 269). Os pagamentos fazem parte de um acordo judicial de US$ 2,5 bilhões firmado pela empresa após questionamentos sobre práticas consideradas abusivas na oferta do Amazon Prime.

O ressarcimento é resultado de um processo movido pela Federal Trade Commission (FTC), órgão de defesa do consumidor dos Estados Unidos. Segundo a acusação, a empresa teria utilizado mecanismos enganosos para incluir usuários no serviço de assinatura e criado obstáculos para o cancelamento do plano.

O acordo foi oficializado em 25 de setembro de 2025. De acordo com a Amazon, têm direito ao pagamento clientes que contrataram o Prime entre 23 de junho de 2019 e 23 de junho de 2025 por meio do site americano, o amazon.com - e não pelo portal brasileiro, amazon.com.br.

Amazon mandou cheques para brasileiros

Em post, brasileiro relata ter recebido cheque por Reproduçao
Brasileiro foi comunicado por carta por Reprodução
Amazon Prime Video por Shutterstock
AWS é o serviço de nuvem da Amazon por Bruno Peres/Agência Brasil
Amazon por Reprodução
1 de 5
Em post, brasileiro relata ter recebido cheque por Reproduçao

Além do envio de cheques, parte dos valores está sendo repassada automaticamente por plataformas de pagamento digital, como PayPal e Venmo.

Procurada, a Amazon Brasil confirmou que os pagamentos estão sendo realizados e informou que "mais informações sobre o acordo podem ser encontradas no site do administrador: https://www.subscriptionmembershipsettlement.com/". A empresa, porém, não informou quantos consumidores brasileiros foram contemplados.

Em página dedicada ao acordo, a empresa explica que certos clientes podem receber quantias reduzidas porque o cálculo já considera possíveis reembolsos, créditos ou estornos feitos anteriormente. Além disso, assinaturas em período de teste que cobravam valores simbólicos também podem resultar em pagamentos menores.

Relatos encontrados nas redes sociais mostram que consumidores receberam valores como US$ 12, US$ 15, US$ 25 e até US$ 51. Um dos usuários relatou a surpresa ao receber o pagamento. "Receber pelos Correios um cheque da Amazon, direto dos EUA, foi inusitado. Como nunca tinha visto um cheque dos EUA, nem sei se ele é válido ou se consigo depositar. Acabei de eleger isso como uma das três coisas mais esquisitas que já aconteceram na minha vida”.

Tags:

Amazon

