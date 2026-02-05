DEVOLUÇÃO

Amazon envia cheques a brasileiros após acordo bilionário nos EUA

Ressarcimento envolve assinaturas do Amazon Prime feitas pelo site americano

Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:37

Amazon Crédito: Reprodução

Alguns brasileiros começaram a receber pelos Correios cartas enviadas dos Estados Unidos contendo cheques da Amazon com valores que chegam a US$ 51 (aproximadamente R$ 269). Os pagamentos fazem parte de um acordo judicial de US$ 2,5 bilhões firmado pela empresa após questionamentos sobre práticas consideradas abusivas na oferta do Amazon Prime.

O ressarcimento é resultado de um processo movido pela Federal Trade Commission (FTC), órgão de defesa do consumidor dos Estados Unidos. Segundo a acusação, a empresa teria utilizado mecanismos enganosos para incluir usuários no serviço de assinatura e criado obstáculos para o cancelamento do plano.

O acordo foi oficializado em 25 de setembro de 2025. De acordo com a Amazon, têm direito ao pagamento clientes que contrataram o Prime entre 23 de junho de 2019 e 23 de junho de 2025 por meio do site americano, o amazon.com - e não pelo portal brasileiro, amazon.com.br.

Além do envio de cheques, parte dos valores está sendo repassada automaticamente por plataformas de pagamento digital, como PayPal e Venmo.

Procurada, a Amazon Brasil confirmou que os pagamentos estão sendo realizados e informou que "mais informações sobre o acordo podem ser encontradas no site do administrador: https://www.subscriptionmembershipsettlement.com/". A empresa, porém, não informou quantos consumidores brasileiros foram contemplados.

Em página dedicada ao acordo, a empresa explica que certos clientes podem receber quantias reduzidas porque o cálculo já considera possíveis reembolsos, créditos ou estornos feitos anteriormente. Além disso, assinaturas em período de teste que cobravam valores simbólicos também podem resultar em pagamentos menores.