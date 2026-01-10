Acesse sua conta
Emílio Dantas diz ter levado 'golpe' da Amazon ao comprar videogame e receber azeite

Ator fez postagem criticando a varejista e reclamando da situação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 10:49

Emílio Dantas
Emílio Dantas Crédito: Reprodução/TV Globo

O ator Emílio Dantas usou as redes sociais para contar que foi vítima de um golpe após realizar uma compra online. Ele relatou ter adquirido um Playstation 5 em uma promoção no site da Amazon Brasil, mas afirmou que recebeu em casa um produto completamente diferente: um garrafão de azeite. O artista aproveitou o post para criticar a varejista e reclamar da situação.

Em uma imagem postada na noite de sexta-feira (9) no Instagram, o ator mostrou a embalagem com uma garrafa de cinco litros de azeite dentro de caixas de papelão. “Comprei um Playstation 5 numa promoção da Amazon Brasil e recebi um garrafão de azeite. A Amazon diz que não pode fazer nada. Detalhe: a entrega não foi feita nem por terceiros, foi a própria Amazon”, escreveu.

Emilio Dantas fez post criticando a Amazon por Reprodução/Instagram

Ainda na legenda, Emílio Dantas afirmou que a empresa não apresentou uma solução para o problema. "Tomei um golpe da Amazon Brasil e a bonita simplesmente lavou as mãos. Não confiem". O produto recebido custa cerca de R$ 393, enquanto o valor de um Playstation 5 não sai por menos de R$ 3.500.

A publicação repercutiu entre fãs e amigos do ator, que cobraram um posicionamento da empresa. O ator Bruno Gagliasso comentou com ironia sobre a situação: "Mas se for azeite mesmo vamos aproveitar e cozinhar algo". Emílio respondeu pedindo que a reclamação fosse compartilhada com mais pessoas: "Enquanto eu esquento a panela, tu reposta isso pros seus quadrilhões de seguidores, por favor".

Em nota enviada à imprensa, a Amazon Brasil declarou que "lamenta o ocorrido e afirma que ele não reflete os padrões de atendimento da empresa". O comunicado também diz: "Estamos investigando o caso e entraremos em contato o consumidor para resolver a situação da melhor maneira possível".

Emílio Dantas, no entanto, afirmou que, até o fim da noite de sexta-feira (9), não havia recebido nenhum contato da Amazon. "Estou vendo alguns portais noticiando a falcatruagem que passei com a Amazon Brasil dizendo que a empresa já está tomando as devidas providências, mas quero deixar claro que não houve nenhuma tentativa de contato comigo da parte da Amazon até o presente momento", declarou o artista nos Stories, às 23h de sexta.

