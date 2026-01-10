Público de Salvador revela lista de veteranos favoritos para voltar ao reality; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 08:30
O BBB 26 não é feito apenas de rostos novos. Com a promessa de um grupo de "Veteranos" retornando à casa mais vigiada do Brasil, o clima na Casa de Vidro do Shopping Bela Vista também foi de nostalgia. O CORREIO circulou e ouviu de quem entende de "espiadinha": afinal, quem merece pisar novamente na casa mais vigiada do Brasil?
Para a estudante de direito, Daniele, 24, não há dúvidas: o nome é Gil do Vigor. "Ele era honesto, maravilhoso e servia os melhores memes. Sou time Gil!", conta. O economista, que marcou o BBB 21 com o "Tchaki Tchaki" e sua indignação autêntica, continua sendo o favorito para trazer o "regozijo" de volta.
Casa de Vidro Nordeste
Mas o tempero baiano não fica atrás. Rosilene, 54, quer ver Anamara Barreira, a eterna Maroca, em sua terceira chance. "Gosto dela porque é explosiva. Queria ver ela de novo gritando 'respeita a que tem história'", brinca. Davi Brito, o campeão do BBB 24, também foi lembrado pela baiana de acarajé Dona Galiza, que se diz apaixonada pelo "calabreso" de Cajazeiras.
A "Loba" do BBB 24, Fernanda Bande, também tem uma torcida forte em Salvador. O influenciador Mario, de Dias d’Ávila, e a vendedora Ana, 28, concordam: Fernanda entregou tudo. "Ela não tinha papas na língua e movimentava o jogo. Quero ver Fernandinha novamente", torce Ana. Da lista de "clássicos", Diego Alemão (BBB 7) e a campeã Juliette também apareceram nos pedidos de quem não perde um paredão.
Público de Salvador faz lista de veteranos favoritos para voltar ao BBB 26
O que o público espera é o "fogo no parquinho". Para os fãs que se acotovelavam na grade do Bela Vista, a volta dos veteranos é a garantia de que o jogo não vai cair na mesmice. O desejo geral é por participantes que, como Ana Paula Renault ou Alemão, joguem sem medo do cancelamento. "O BBB comemorativo precisa de quem já provou que sabe viver o confinamento intensamente, sem ficar calculando cada passo por causa de seguidor", comentou o influenciador Mario durante a conversa.
A grande dúvida que paira no ar, é como esses ícones vão se misturar com os novos "Pipocas" escolhidos pelo público. Enquanto os nomes oficiais dos veteranos seguem guardados a sete chaves pela produção, a torcida soteropolitana segue fazendo sua parte: votando nos novos candidatos e sonhando com o dia em que o "Big Fone" vai tocar para um de seus ídolos do passado.