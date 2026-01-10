REALITY

Público de Salvador revela lista de veteranos favoritos para voltar ao reality; confira

Fãs soteropolitanos fazem lista de ex-BBBs icônicos que merecem uma segunda chance

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 08:30

Ana Paula Renault (BBB 16) e Diego Alemão (BBB 7) Crédito: Reprodução

O BBB 26 não é feito apenas de rostos novos. Com a promessa de um grupo de "Veteranos" retornando à casa mais vigiada do Brasil, o clima na Casa de Vidro do Shopping Bela Vista também foi de nostalgia. O CORREIO circulou e ouviu de quem entende de "espiadinha": afinal, quem merece pisar novamente na casa mais vigiada do Brasil?

Para a estudante de direito, Daniele, 24, não há dúvidas: o nome é Gil do Vigor. "Ele era honesto, maravilhoso e servia os melhores memes. Sou time Gil!", conta. O economista, que marcou o BBB 21 com o "Tchaki Tchaki" e sua indignação autêntica, continua sendo o favorito para trazer o "regozijo" de volta.

Mas o tempero baiano não fica atrás. Rosilene, 54, quer ver Anamara Barreira, a eterna Maroca, em sua terceira chance. "Gosto dela porque é explosiva. Queria ver ela de novo gritando 'respeita a que tem história'", brinca. Davi Brito, o campeão do BBB 24, também foi lembrado pela baiana de acarajé Dona Galiza, que se diz apaixonada pelo "calabreso" de Cajazeiras.

A "Loba" do BBB 24, Fernanda Bande, também tem uma torcida forte em Salvador. O influenciador Mario, de Dias d’Ávila, e a vendedora Ana, 28, concordam: Fernanda entregou tudo. "Ela não tinha papas na língua e movimentava o jogo. Quero ver Fernandinha novamente", torce Ana. Da lista de "clássicos", Diego Alemão (BBB 7) e a campeã Juliette também apareceram nos pedidos de quem não perde um paredão.

O que o público espera é o "fogo no parquinho". Para os fãs que se acotovelavam na grade do Bela Vista, a volta dos veteranos é a garantia de que o jogo não vai cair na mesmice. O desejo geral é por participantes que, como Ana Paula Renault ou Alemão, joguem sem medo do cancelamento. "O BBB comemorativo precisa de quem já provou que sabe viver o confinamento intensamente, sem ficar calculando cada passo por causa de seguidor", comentou o influenciador Mario durante a conversa.