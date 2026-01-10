Acesse sua conta
Público de Salvador revela lista de veteranos favoritos para voltar ao reality; confira

Fãs soteropolitanos fazem lista de ex-BBBs icônicos que merecem uma segunda chance

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 08:30

Ana Paula Renault (BBB 16) e Diego Alemão (BBB 7) Crédito: Reprodução

O BBB 26 não é feito apenas de rostos novos. Com a promessa de um grupo de "Veteranos" retornando à casa mais vigiada do Brasil, o clima na Casa de Vidro do Shopping Bela Vista também foi de nostalgia. O CORREIO circulou e ouviu de quem entende de "espiadinha": afinal, quem merece pisar novamente na casa mais vigiada do Brasil?

Para a estudante de direito, Daniele, 24, não há dúvidas: o nome é Gil do Vigor. "Ele era honesto, maravilhoso e servia os melhores memes. Sou time Gil!", conta. O economista, que marcou o BBB 21 com o "Tchaki Tchaki" e sua indignação autêntica, continua sendo o favorito para trazer o "regozijo" de volta.

Casa de Vidro Nordeste

Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
1 de 4
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação

Mas o tempero baiano não fica atrás. Rosilene, 54, quer ver Anamara Barreira, a eterna Maroca, em sua terceira chance. "Gosto dela porque é explosiva. Queria ver ela de novo gritando 'respeita a que tem história'", brinca. Davi Brito, o campeão do BBB 24, também foi lembrado pela baiana de acarajé Dona Galiza, que se diz apaixonada pelo "calabreso" de Cajazeiras.

A "Loba" do BBB 24, Fernanda Bande, também tem uma torcida forte em Salvador. O influenciador Mario, de Dias d’Ávila, e a vendedora Ana, 28, concordam: Fernanda entregou tudo. "Ela não tinha papas na língua e movimentava o jogo. Quero ver Fernandinha novamente", torce Ana. Da lista de "clássicos", Diego Alemão (BBB 7) e a campeã Juliette também apareceram nos pedidos de quem não perde um paredão.

Público de Salvador faz lista de veteranos favoritos para voltar ao BBB 26

Gil do Vigor (BBB 21) por Divulgação
Citado pela estudante Daniele como o participante que "causou demais" e "servia memes" por Divulgação
Anamara / Maroca (BBB 10 e BBB 13) por Globo
Citada por Rosilene por ser explosiva e pela icônica frase "respeita a que tem história" por Reprodução/Instagram
Davi Brito (BBB 24) por Reprodução / Redes Sociais
Citado por Dona Galiza como seu favorito (o "camaleão" de Cajazeiras) por Reprodução/YouTube
Diego Alemão (BBB 7) por
Citado por Ednalva como o estrategista que "não teve medo de nada". por Reprodução
Fernanda Bande / A Loba (BBB 24) por Reprodução/TV Globo
Citada por Mario e Ana como uma jogadora autêntica e sem papas na língua por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault (BBB 16) por Reprodução
Citada pela jornalista Luciana Carvalho pelo bordão "Olha ela!" e por seu jogo marcante por Reprodução
Juliette (BBB 21) por João Cotta/Globo/Divulgação
Citada por Eulalia como "atenciosa, linda e maravilhosa" por Reprodução | Instagram
1 de 14
Gil do Vigor (BBB 21) por Divulgação

O que o público espera é o "fogo no parquinho". Para os fãs que se acotovelavam na grade do Bela Vista, a volta dos veteranos é a garantia de que o jogo não vai cair na mesmice. O desejo geral é por participantes que, como Ana Paula Renault ou Alemão, joguem sem medo do cancelamento. "O BBB comemorativo precisa de quem já provou que sabe viver o confinamento intensamente, sem ficar calculando cada passo por causa de seguidor", comentou o influenciador Mario durante a conversa.

A grande dúvida que paira no ar, é como esses ícones vão se misturar com os novos "Pipocas" escolhidos pelo público. Enquanto os nomes oficiais dos veteranos seguem guardados a sete chaves pela produção, a torcida soteropolitana segue fazendo sua parte: votando nos novos candidatos e sonhando com o dia em que o "Big Fone" vai tocar para um de seus ídolos do passado.

Quais participantes da Casa Nordeste você quer ver no BBB? Vote aqui.

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Ex-bbbs Casa de Vidro Casa de Vidro Nordeste

