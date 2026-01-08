Acesse sua conta
Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Leves e acessíveis, eles são a escolha perfeita para quem ama cheiros frescos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:14

Mulher passando perfume/body splash
Mulher passando perfume/body splash Crédito: Imagem gerada por IA

Você já reparou como um cheiro pode mudar completamente o seu dia? Não é impressão. O olfato está diretamente ligado ao sistema límbico, área do cérebro responsável pelas emoções, memórias e sensações de bem-estar. É por isso que algumas fragrâncias têm o poder de despertar ânimo, clareza e até aquela sensação imediata de frescor.

Os body splashes e águas de colônia entram como aliados perfeitos do verão. Com menor concentração de fragrância, eles são mais leves, refrescantes, fáceis de reaplicar e, geralmente, mais acessíveis do que perfumes tradicionais. A seguir, reunimos 5 opções cítricas que merecem espaço na sua rotina.

Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Spray Perfumado Acerola - L’Occitane au Brésil - Preço médio: R$ 99 - Combinação de bergamota, mandarina, acerola, pera e notas de pêssego, damasco e flor de laranjeira. - Ideal para quem gosta de cítricos alegres, mas com um toque sofisticado.  por Divulgação
Bergamota & Limão Siciliano - Granado & Phebo - Preço médio: R$ 90 a R$ 100 - Aqui o limão é protagonista. A fragrância lembra a fruta recém-cortada com notas florais fundo suave de cedro e musk. - Dica: é muito usado em camarins por maquiadores para criar um ambiente de frescor e sofisticação.  por Divulgação
Manga Rosa e Água de Coco - Natura Tododia - Preço médio: R$ 75 a R$ 85 - Notas frescas de mandarina, gengibre, raspas de limão e água de coco. - Ideal para dias de sol, piscina, praia e calor intenso. por Divulgação
Unexpected Day – Skelt - Preço médio: R$ 99 Pera e maçã verde, floral delicado e um toque de baunilha cremosa com chantilly. - Ideal para quem gosta de fragrâncias claras, mas com um fundo aconchegante. por Divulgação
Bergamota & Flor de Laranjeira – Granado - Preço médio: R$ 95 - Limão siciliano, bergamota, flor de laranjeira e o néroli com fundo amadeirado. - Ideal para usar depois do banho ou antes de sair. por Divulgação
Por que apostar em body splashes cítricos?

  • São refrescantes e ideais para o calor
  • Estimulam o humor e a sensação de bem-estar
  • Perfeitos para reaplicar ao longo do dia
  • Combinam com rotina, trabalho, academia e pós-banho

Apesar da fixação mais leve, característica desse tipo de produto, o segredo é reaplicar sem medo. Pense neles como um ritual de autocuidado, não como um perfume para durar horas.

