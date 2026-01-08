REFRESCANTE

Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Leves e acessíveis, eles são a escolha perfeita para quem ama cheiros frescos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:14

Mulher passando perfume/body splash Crédito: Imagem gerada por IA

Você já reparou como um cheiro pode mudar completamente o seu dia? Não é impressão. O olfato está diretamente ligado ao sistema límbico, área do cérebro responsável pelas emoções, memórias e sensações de bem-estar. É por isso que algumas fragrâncias têm o poder de despertar ânimo, clareza e até aquela sensação imediata de frescor.

Os body splashes e águas de colônia entram como aliados perfeitos do verão. Com menor concentração de fragrância, eles são mais leves, refrescantes, fáceis de reaplicar e, geralmente, mais acessíveis do que perfumes tradicionais. A seguir, reunimos 5 opções cítricas que merecem espaço na sua rotina.

Por que apostar em body splashes cítricos?

São refrescantes e ideais para o calor

Estimulam o humor e a sensação de bem-estar



Perfeitos para reaplicar ao longo do dia



Combinam com rotina, trabalho, academia e pós-banho

