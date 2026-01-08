Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:14
Você já reparou como um cheiro pode mudar completamente o seu dia? Não é impressão. O olfato está diretamente ligado ao sistema límbico, área do cérebro responsável pelas emoções, memórias e sensações de bem-estar. É por isso que algumas fragrâncias têm o poder de despertar ânimo, clareza e até aquela sensação imediata de frescor.
Os body splashes e águas de colônia entram como aliados perfeitos do verão. Com menor concentração de fragrância, eles são mais leves, refrescantes, fáceis de reaplicar e, geralmente, mais acessíveis do que perfumes tradicionais. A seguir, reunimos 5 opções cítricas que merecem espaço na sua rotina.
Conheça 5 body splashes cítricos para o verão
Apesar da fixação mais leve, característica desse tipo de produto, o segredo é reaplicar sem medo. Pense neles como um ritual de autocuidado, não como um perfume para durar horas.