O perfume ideal para cada signo do zodíaco: saiba qual é o seu

Elis Freire
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 20:52
Com tantas opções de perfumes disponíveis no mercado, é difícil escolher a fragrância ideal para te acompanhar no dia a dia. Mas, você já pensou que uma dica pode estar nos astros, ou mais especificamente no seu signo do zodíaco? Segundo especialistas, combinar o cheiro com as características do seu signo podem elevar ainda mais a autoestima, fazendo você se sentir mais conectado com o seu interior.
Perfumes
A partir de análises do site João Bidu sobre as características das fragrância ideias para os signos do zodíaco, o CORREIO fez uma seleção do perfume ideal para cada um deles. Confira:
Áries
L'occitane Eau De Parfum Pomar De Flores Buquê
Escorpião
Floratta Fleur d’ Éclipse, de O Boticário
Leão
Colônia Biografia Assinatura, da Natura
Peixes
Essencial Exclusivo Floral Deo Parfum, da Natura
Libra
Botica 214 Sevilla Dorada Eau de Parfum Floral Frutal
Câncer
Deo Colônia Flor de Carambola, da L’Occitane Au Brésil
Aquário
Colônia Insensatez, de O Boticário
Virgem
Kaiak Urbe Colônia, da Natura
Gêmeos
Perfume Essencial Sentir Deo Parfum Feminino
Sagitário
Deo Colônia Cumaru, de L’Occitane Au Brésil
Capricórnio
Deo Colônia Café Verde, da L’Occitane Au Brésil
Touro
Perfume Phebo Santalum