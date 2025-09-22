Acesse sua conta
O perfume ideal para cada signo do zodíaco: saiba qual é o seu

Fragrâncias que combinam com as características do seu signo podem elevar ainda mais a autoestima

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 20:52

Mulher aplicando perfume Crédito: FreePik

Com tantas opções de perfumes disponíveis no mercado, é difícil escolher a fragrância ideal para te acompanhar no dia a dia. Mas, você já pensou que uma dica pode estar nos astros, ou mais especificamente no seu signo do zodíaco? Segundo especialistas, combinar o  cheiro com as características do seu signo podem elevar ainda mais a autoestima, fazendo você se sentir mais conectado com o seu interior.

Perfumes

Perfumes por Shutterstock
Perfumes por Shutterstock
Perfumes por Shutterstock
Perfumes por Shutterstock
1 de 4
Perfumes por Shutterstock

A partir de análises do site João Bidu sobre as características das fragrância ideias para os signos do zodíaco, o CORREIO fez uma seleção do perfume ideal para cada um deles. Confira: 

Áries

L'occitane Eau De Parfum Pomar De Flores Buquê

L'occitane Eau De Parfum Pomar De Flores Buquê
L'occitane Eau De Parfum Pomar De Flores Buquê Crédito: Reprodução

Escorpião

Floratta Fleur d’ Éclipse, de O Boticário

Floratta Fleur d’ Éclipse, de O Boticário
Floratta Fleur d’ Éclipse, de O Boticário Crédito: Reprodução

Leão

Colônia Biografia Assinatura, da Natura

Colônia Biografia Assinatura Feminino
Colônia Biografia Assinatura Feminino Crédito: Reprodução

Peixes

Essencial Exclusivo Floral Deo Parfum, da Natura

Essencial Exclusivo Floral Deo Parfum, da Natura
Essencial Exclusivo Floral Deo Parfum, da Natura Crédito: Reprodução

Libra

Botica 214 Sevilla Dorada Eau de Parfum Floral Frutal

Botica 214 Sevilla Dorada Eau de Parfum Floral Frutal
Botica 214 Sevilla Dorada Eau de Parfum Floral Frutal Crédito: Reprodução

Câncer

Deo Colônia Flor de Carambola, da L’Occitane Au Brésil 

Deo Colônia Flor de Carambola, da L’Occitane Au Brésil
Deo Colônia Flor de Carambola, da L’Occitane Au Brésil Crédito: Reprodução

Aquário 

Colônia Insensatez, de O Boticário

Colônia Insensatez, de O Boticário
Colônia Insensatez, de O Boticário Crédito: Reprodução

Virgem

Kaiak Urbe Colônia, da Natura

Kaiak Urbe Colônia, da Natura
Kaiak Urbe Colônia, da Natura Crédito: Reprodução

Gêmeos

Perfume Essencial Sentir Deo Parfum Feminino

Perfume Essencial Sentir Deo Parfum Feminino
Perfume Essencial Sentir Deo Parfum Feminino Crédito: Reprodução

Sagitário

Deo Colônia Cumaru, de L’Occitane Au Brésil

Deo Colônia Cumaru, de L’Occitane Au Brésil
Deo Colônia Cumaru, de L’Occitane Au Brésil Crédito: Reprodução

Capricórnio

Deo Colônia Café Verde, da L’Occitane Au Brésil

Deo Colônia Café Verde, da L’Occitane Au Brésil
Deo Colônia Café Verde, da L’Occitane Au Brésil Crédito: Reprodução

Touro

Perfume Phebo Santalum

Perfume Phebo Santalum
Perfume Phebo Santalum Crédito: Reprodução

