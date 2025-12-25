3 signos vão ganhar muito dinheiro na última semana do ano; saiba quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 21:00
Faltam apenas 7 dias para o ano de 2025 chegar ao fim, mas essa semana estará repleta de viradas e transformações. De acordo com previsões da Astrologia, três signos do zodíaco estarão destinados à sorte e à boa fortuna. No entanto, enquanto alguns deles receberão a benção financeira de mãos beijadas, outros precisarão estar atentos para não deixar oportunidades que trarão prosperidade passarem despercebidas nos próximos dias.
Signos do Zodíaco
Veja quais são os signos destinado a enriquecer na última semana de 2025 segundo o site Your Tango:
Você personifica a pura sorte, Touro. Você tem tudo o que precisa para realizar seus sonhos e transformar completamente sua vida. Embora você esteja se sentindo sortudo desde meados de dezembro, essa sorte se intensifica nesta última semana de 2025, trazendo uma das maiores oportunidades que você viu nos últimos anos.
Confie na sua alma para guiar o caminho, Leão. Use a sua energia neste final de ano para acreditar em si mesmo, ouvir sua intuição e confiar que aquilo que ressoa com sua alma é para você. Você está entrando em um período profundo de manifestação e mudança, mas ser capaz de confiar em sua bússola interna fará toda a diferença para saber como agarrar oportunidades.
Escorpiano, você está cruzando um limiar divino esta semana, representando a realização dos seus sonhos e conquistas. Você só precisa se lembrar de que é capaz de tudo. Para ter a vida que sempre desejou, você precisa se desapegar do que pesa, incluindo os medos que te mantiveram estagnado em 2025. É hora de respirar fundo e pegar o que você precisa.