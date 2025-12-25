BOLSO CHEIO

3 signos vão ganhar muito dinheiro na última semana do ano; saiba quais

Astrologia projeta uma virada financeira para eles ainda em 2025

Elis Freire

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 21:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Faltam apenas 7 dias para o ano de 2025 chegar ao fim, mas essa semana estará repleta de viradas e transformações. De acordo com previsões da Astrologia, três signos do zodíaco estarão destinados à sorte e à boa fortuna. No entanto, enquanto alguns deles receberão a benção financeira de mãos beijadas, outros precisarão estar atentos para não deixar oportunidades que trarão prosperidade passarem despercebidas nos próximos dias.

Veja quais são os signos destinado a enriquecer na última semana de 2025 segundo o site Your Tango:

1. Touro

Você personifica a pura sorte, Touro. Você tem tudo o que precisa para realizar seus sonhos e transformar completamente sua vida. Embora você esteja se sentindo sortudo desde meados de dezembro, essa sorte se intensifica nesta última semana de 2025, trazendo uma das maiores oportunidades que você viu nos últimos anos.

2. Leão

Confie na sua alma para guiar o caminho, Leão. Use a sua energia neste final de ano para acreditar em si mesmo, ouvir sua intuição e confiar que aquilo que ressoa com sua alma é para você. Você está entrando em um período profundo de manifestação e mudança, mas ser capaz de confiar em sua bússola interna fará toda a diferença para saber como agarrar oportunidades.

3. Escorpião