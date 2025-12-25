Natal poderoso: Anjo do Destino traz virada energética para os signos mudarem 2026 ainda hoje (25 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 08:08
O céu de 25 de dezembro carrega uma energia especial. Não é apenas Natal no calendário, é um dia de virada energética profunda para os signos. A Lua em Peixes amplia a sensibilidade, enquanto Marte e Vênus em Capricórnio pedem maturidade, responsabilidade e escolhas conscientes.
É um dia em que emoções ficam intensas, mas não frágeis. Pelo contrário: o céu convida a sentir profundamente sem perder o controle. Muitos signos terão clareza sobre quem merece permanecer em suas vidas e o que precisa ser deixado para trás antes do novo ano.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O Universo trabalha em silêncio hoje. Pequenos gestos, conversas simples e atitudes discretas podem ter efeitos duradouros. Não subestime o poder emocional deste Natal.
Preste atenção aos sinais. O céu fala e quem escuta, avança.