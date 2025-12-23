Acesse sua conta
Morre Chris Rea, cantor do hit natalino 'Driving Home For Christmas', aos 74 anos

Cantor britânico faleceu após breve doença na segunda-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 09:36

O cantor britânico Chris Rea Crédito: Reprodução/YouTube

Chris Rea, cantor, compositor e guitarrista britânico conhecido mundialmente pelo clássico natalino 'Driving Home For Christmas', morreu aos 74 anos nesta segunda-feira (22). A informação foi confirmada por sua equipe por meio de um comunicado oficial publicado nas redes sociais.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do nosso amado Chris. Ele morreu pacificamente hoje cedo, após uma breve doença”, diz a nota. O texto ainda destaca o impacto do artista na vida de milhões de fãs: “As músicas de Chris embalaram histórias, viagens e momentos inesquecíveis. Seu legado seguirá vivo através de suas canções”.

Nascido em 4 de março de 1951, em Middlesbrough, na Inglaterra, Christopher Anton Rea cresceu em uma família de origem italiana e irlandesa. Antes de se dedicar integralmente à música, trabalhou no negócio da família, uma tradicional fábrica de sorvetes e cafés da região. A paixão pelo rock e pelo blues veio mais tarde, quando comprou sua primeira guitarra e decidiu seguir carreira artística.

Chris Rea construiu uma trajetória sólida e respeitada na música internacional, transitando entre o rock, o blues e o soul. Ao longo da carreira, lançou 25 álbuns e vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo. Além do eterno 'Driving Home For Christmas', ele também emplacou sucessos como 'The Road to Hell', 'On the Beach' e 'Josephine'.

Curiosamente, o maior hit natalino de sua carreira quase não viu a luz do dia. A canção foi lançada em 1986 por pressão da gravadora, mesmo contra a vontade do próprio artista. Anos depois, Rea admitiu que resistiu ao lançamento por temer que a música comprometesse sua imagem no rock, algo que o tempo tratou de desmentir, transformando a faixa em um hino de fim de ano.

A vida do cantor também foi marcada por sérios desafios de saúde. Em 2000, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas e passou por uma cirurgia complexa, que trouxe sequelas permanentes, como diabetes. Em 2016, sofreu um AVC, o que reduziu drasticamente suas atividades profissionais. Ainda assim, fez aparições pontuais.

Casado desde a adolescência com Joan Lesley, Chris Rea deixa duas filhas, Josephine e Julia Christina. 

