CINEMA

'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira

Cartaz faz referência ao icônico quadro 'Operários' e celebra o momento histórico do filme de Kleber Mendonça Filho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 07:26

O Agente Secreto Crédito: Divulgação

"O Agente Secreto" acaba de ganhar um novo pôster e ele carrega mais do que estética. A arte divulgada nesta semana é inspirada em 'Operários', uma das obras mais emblemáticas de Tarsila do Amaral.

O cartaz foi revelado pelo perfil oficial do Letterboxd, que aproveitou a novidade para lembrar os fãs de que o filme brasileiro está na pré-seleção do Oscar 2026 em duas categorias. A plataforma ainda incentivou os usuários a incluírem o título na lista de desejos, movimento comum durante a temporada de premiações.

Dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho, o longa é ambientado em Recife, no ano de 1977. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas acaba se deparando com um ambiente marcado por vigilância, repressão e segredos.

Com um suspense político carregado de tensão, o filme constrói um retrato crítico do Brasil dos anos 1970, abordando temas como controle estatal, censura, restrição de direitos e o uso da tecnologia como instrumento de poder. A inspiração em 'Operários' dialoga diretamente com essa proposta, evocando desigualdade, coletividade e estruturas sociais rígidas.

Além de Wagner Moura, o elenco reúne nomes de peso do cinema nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Hermila Guedes, Carlos Francisco e Roberto Diogenes. O ator alemão Udo Kier, em um de seus últimos trabalhos antes de falecer aos 81 anos, também integra o elenco.

No Festival de Cannes, “O Agente Secreto” saiu consagrado com dois dos principais prêmios: Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho e Melhor Ator para Wagner Moura. O longa ainda levou o prêmio da FIPRESCI (crítica internacional) e a honraria da Associação de Cinema de Arte.

Desde então, o filme segue acumulando reconhecimento, com indicações importantes no Globo de Ouro 2026 e no Critics Choice Awards 2026. Escolhido para representar o Brasil no Oscar de Melhor Filme Internacional, já passou pela primeira fase da disputa e aparece entre os favoritos à indicação final.