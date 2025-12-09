CINEMA

Globo de Ouro 2026: onde assistir a todos os filmes concorrentes de 'O Agente Secreto'

Produção brasileira do diretor Kleber Mendonça Filho disputa três categorias e mira o Oscar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11:30

O Agente Secreto Crédito: Divulgação

A lista de indicados ao Globo de Ouro 2026 movimentou o mundo do cinema ontem (08), e o Brasil tem motivo de sobra para comemorar: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, entrou na disputa com três indicações, incluindo a cobiçada categoria de Melhor Filme de Drama e a de Melhor Ator, com Wagner Moura.

As indicações reforçam o favoritismo do longa brasileiro rumo ao Oscar 2026, já que o Globo de Ouro costuma ser um termômetro importante para a temporada de premiações. A cerimônia acontece no dia 11 de janeiro, direto de Los Angeles.

Para quem quer maratonar os concorrentes e entender quem está na 'disputa' com O Agente Secreto, reunimos onde assistir a cada um dos principais filmes.

Categoria: Melhor Filme de Drama

Frankenstein

Direção de Guillermo del Toro

Onde assistir? Netflix e cinemas



Netflix e cinemas Recebeu cinco indicações e é um dos favoritos da temporada. A nova adaptação do clássico de Mary Shelley traz Oscar Isaac, também indicado, no papel principal, vivendo o conflito entre criador e criatura.



Hamnet: A Vida Antes de Hamlet



Direção de Chloé Zhao



Onde assistir? Estreia nos cinemas em 29 de janeiro de 2026

Estreia nos cinemas em 29 de janeiro de 2026 Com seis indicações, o longa revisita a vida de Shakespeare e o luto pela morte do filho Hamnet, que teria inspirado a criação de Hamlet.



Foi Apenas um Acidente

Direção de Jafar Panahi



Onde assistir? Em cartaz nos cinemas

Em cartaz nos cinemas Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, o filme aborda responsabilidade, culpa e os dilemas morais que emergem após um acidente de carro. Foi indicado em quatro categorias.



O Agente Secreto



Direção de Kleber Mendonca Filho



Onde assistir? Em cartaz nos cinemas

Em cartaz nos cinemas O representante brasileiro acompanha operações clandestinas em meio a conflitos internacionais. Wagner Moura disputa a categoria de Melhor Ator.



Valor Sentimental



Direção de Joachim Trier



Onde assistir? Estreia nos cinemas em 25 de dezembro

Estreia nos cinemas em 25 de dezembro O drama norueguês mergulha em crises pessoais, relacionamentos e escolhas que moldam o sentido da vida. É um dos líderes de indicações, com oito no total.



Pecadores



Direção de Ryan Coogler



Onde assistir? HBO Max

HBO Max Mistura drama, suspense e terror psicológico. Michael B. Jordan concorre por sua atuação, o filme está entre os queridinhos da temporada e recebeu sete indicações.



Categoria: Melhor Filme Internacional

Foi Apenas um Acidente (França)



Onde assistir? Cinemas

No Other Choice (Coreia do Sul)

Onde assistir? Ainda sem data oficial no Brasil, mas deve ser distribuído pela MUBI ou em circuito limitado de cinemas. Foi exibido na Mostra Internacional de SP.

O Agente Secreto (Brasil)

Onde assistir? Cinemas

Valor Sentimental (Noruega)

Onde assistir? Estreia em 25 de dezembro nos cinemas

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Onde assistir? Estreia em 29 de janeiro de 2026 nos cinemas

Sirāt (Espanha)

Onde assistir? Estreia em 26 de fevereiro de 2026 nos cinemas

Outras indicações: Melhor Ator de Drama

Joel Edgerton – Sonhos de Trem



Oscar Isaac – Frankenstein



Dwayne Johnson – Coração de Lutador



Michael B. Jordan – Pecadores



Wagner Moura – O Agente Secreto



Jeremy Allen White – Springsteen: Salve-me do Desconhecido



Em 2025, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, concorreu a duas categorias: Melhor Atriz (vencida por Fernanda Torres) e Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A vitória ficou com Emilia Pérez, da França.