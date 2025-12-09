Acesse sua conta
Globo de Ouro 2026: onde assistir a todos os filmes concorrentes de 'O Agente Secreto'

Produção brasileira do diretor Kleber Mendonça Filho disputa três categorias e mira o Oscar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11:30

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)
O Agente Secreto Crédito: Divulgação

A lista de indicados ao Globo de Ouro 2026 movimentou o mundo do cinema ontem (08), e o Brasil tem motivo de sobra para comemorar: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, entrou na disputa com três indicações, incluindo a cobiçada categoria de Melhor Filme de Drama e a de Melhor Ator, com Wagner Moura.

As indicações reforçam o favoritismo do longa brasileiro rumo ao Oscar 2026, já que o Globo de Ouro costuma ser um termômetro importante para a temporada de premiações. A cerimônia acontece no dia 11 de janeiro, direto de Los Angeles.

Para quem quer maratonar os concorrentes e entender quem está na 'disputa' com O Agente Secreto, reunimos onde assistir a cada um dos principais filmes.

Categoria: Melhor Filme de Drama

  • Frankenstein

  • Direção de Guillermo del Toro
  • Onde assistir? Netflix e cinemas
  • Recebeu cinco indicações e é um dos favoritos da temporada. A nova adaptação do clássico de Mary Shelley traz Oscar Isaac, também indicado, no papel principal, vivendo o conflito entre criador e criatura.

  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

  • Direção de Chloé Zhao
  • Onde assistir? Estreia nos cinemas em 29 de janeiro de 2026
  • Com seis indicações, o longa revisita a vida de Shakespeare e o luto pela morte do filho Hamnet, que teria inspirado a criação de Hamlet.

O Agente Secreto

[Edicase]Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 19
[Edicase]Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes

  • Foi Apenas um Acidente

  • Direção de Jafar Panahi
  • Onde assistir? Em cartaz nos cinemas
  • Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, o filme aborda responsabilidade, culpa e os dilemas morais que emergem após um acidente de carro. Foi indicado em quatro categorias.

  • O Agente Secreto

  • Direção de Kleber Mendonca Filho
  • Onde assistir? Em cartaz nos cinemas
  • O representante brasileiro acompanha operações clandestinas em meio a conflitos internacionais. Wagner Moura disputa a categoria de Melhor Ator.

  • Valor Sentimental

  • Direção de Joachim Trier
  • Onde assistir? Estreia nos cinemas em 25 de dezembro
  • O drama norueguês mergulha em crises pessoais, relacionamentos e escolhas que moldam o sentido da vida. É um dos líderes de indicações, com oito no total.

  • Pecadores

  • Direção de Ryan Coogler
  • Onde assistir? HBO Max
  • Mistura drama, suspense e terror psicológico. Michael B. Jordan concorre por sua atuação, o filme está entre os queridinhos da temporada e recebeu sete indicações.

Categoria: Melhor Filme Internacional

  • Foi Apenas um Acidente (França)
  • Onde assistir? Cinemas

  • No Other Choice (Coreia do Sul)
  • Onde assistir? Ainda sem data oficial no Brasil, mas deve ser distribuído pela MUBI ou em circuito limitado de cinemas. Foi exibido na Mostra Internacional de SP.

  • O Agente Secreto (Brasil)
  • Onde assistir? Cinemas

Kleber Mendonça Filho

O diretor Kleber Mendonça FIlho por divulgação
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura por Reprodução
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Wagner Moura e Kleber Mendonça estarão presentes em sessões de estreia no Glauber Rocha, nesta terça (4) por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Retratos Fantasmas, filme de Kleber Mendonça Filho por divulgação
Retratos Fantasmas, novo filme de Kleber Mendonça, está em cartaz no Glauber Rocha e na Saladearte por divulgação
Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles por divulgação
Thaia Perez, que esteve em cena em Aquarius, de Kleber Mendonça, é Maria, avó de Dora por Foto: Divulgação
1 de 9
O diretor Kleber Mendonça FIlho por divulgação

  • Valor Sentimental (Noruega)
  • Onde assistir? Estreia em 25 de dezembro nos cinemas

  • A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
  • Onde assistir? Estreia em 29 de janeiro de 2026 nos cinemas

  • Sirāt (Espanha)
  • Onde assistir? Estreia em 26 de fevereiro de 2026 nos cinemas

Outras indicações: Melhor Ator de Drama

Veja outros momentos e trabalhos de Wagner Moura

Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura' por Reprodução | Instagram
Sessão de "Um Julgamento", nova peça de Wagner Moura com sessões em Salvador por Reprodução/Instagram/@caiolirio
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução / Redes sociais
Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador por Reprodução/Instagram
Wagner Moura por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Ingressos para peça de Wagner Moura começam a ser vendidos nesta quarta (24) por Elias Dantas
Wagner Moura por Bob Wolfson/divulgação
Homem do sombreiro performou ao lado de Wagner Moura e Daniela Mercury em manifestação em Salvador por Reprodução / Instagram
Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Ato no Cristo por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura por Victor Juca
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
A pousada Pretoca foi o local escolhido por Lázaro Ramos e Wagner Moura para uns dias de descanso na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Vladmir, Sáadia Lima e Wagner Moura por redes sociais/reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura e Fernanda Torres em Saneamento Básico por DivulgaçÃO
Carlinhos Brown e Wagner Moura por Mariana Guimarães/Reprodução
Wagner Moura em cena de Praia do Futuro por Reprodução
Motorista tira selfie com Vladmir Brichta e Wagner Moura por Reprodução / Redes Sociais
Felipe Ricca, Wagner Moura e Vladimir Brichta por Reprodução
Wager Moura na CCXP 24 por Reprodução
Wagner Moura e Sandra Oh estarão na CCXP por Shuterstock
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura e filho por Redes sociais
Wagner Moura e amigos por Redes sociais
Wagner Moura por Redes sociais
Wagner Moura e Fernanda Cândido por Divulgação
Wagner Moura ensina americanos a sambar por Reprodução
Wagner Moura, Vanessa Cardoso e Humberto Carrão por Reprodução
Wagner Moura, Selton Mello e Humberto Carrão por Redes sociais
Wagner Moura e Lázaro Ramos por O Paí Ó / Globo Filmes
Wagner Moura estrá no filme dirigido por Alex garland por divulgação
Ator Wagner Moura fala em podcast sobre o amor pelo Vitória por Reprodução
Wagner Moura, Mariana Ximenes e Rodrigo Freire por Reprodução / Redes sociais
"Guerra Civil", filme com Wagner Moura, lidera bilheteria em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos por Divulgação/A24
Wagner Moura no The View por Reprodução
Pôster de Guerra Civil com Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura e Whoopi Goldberg por Redes sociais
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
Wagner Moura recebe faixa-marrom de jiu-jitsu e é parabenizado por mestre das celebridades de Hollywood por Reprodução
1 de 67
Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura' por Reprodução | Instagram

  • Joel Edgerton – Sonhos de Trem
  • Oscar Isaac – Frankenstein
  • Dwayne Johnson – Coração de Lutador
  • Michael B. Jordan – Pecadores
  • Wagner Moura – O Agente Secreto
  • Jeremy Allen White – Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Em 2025, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, concorreu a duas categorias: Melhor Atriz (vencida por Fernanda Torres) e Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A vitória ficou com Emilia Pérez, da França. 

Agora, O Agente Secreto e Wagner Moura surgem como um forte nome brasileiro na corrida, repetindo a presença nacional.

Confira a lista completa de Indicações ao Globo de Ouro 2026 aqui.

