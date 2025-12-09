Globo de Ouro 2026: onde assistir a todos os filmes concorrentes de 'O Agente Secreto'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11:30
A lista de indicados ao Globo de Ouro 2026 movimentou o mundo do cinema ontem (08), e o Brasil tem motivo de sobra para comemorar: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, entrou na disputa com três indicações, incluindo a cobiçada categoria de Melhor Filme de Drama e a de Melhor Ator, com Wagner Moura.
As indicações reforçam o favoritismo do longa brasileiro rumo ao Oscar 2026, já que o Globo de Ouro costuma ser um termômetro importante para a temporada de premiações. A cerimônia acontece no dia 11 de janeiro, direto de Los Angeles.
Para quem quer maratonar os concorrentes e entender quem está na 'disputa' com O Agente Secreto, reunimos onde assistir a cada um dos principais filmes.
O Agente Secreto
Kleber Mendonça Filho
Em 2025, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, concorreu a duas categorias: Melhor Atriz (vencida por Fernanda Torres) e Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A vitória ficou com Emilia Pérez, da França.
Agora, O Agente Secreto e Wagner Moura surgem como um forte nome brasileiro na corrida, repetindo a presença nacional.