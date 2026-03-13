Além de ‘O Agente Secreto’, conheça todos os filmes de Kléber Mendonça Filho

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Alan Pinheiro
Publicado em 13 de março de 2026 às 13:12
O burburinho internacional em torno de "O Agente Secreto" não aconteceu por acaso. A mais recente obra de Kleber Mendonça Filho colocou o cinema brasileiro novamente nos holofotes da temporada de premiações. Mas, para entender o peso do cinema de Mendonça Filho, é preciso olhar para a sua trajetória. Por isso, o CORREIO reuniu todos os filmes do cineasta para você conhecer mais do cinema do diretor pernambucano.
Todos os filmes de Kléber Mendonça Filho
Ambientado em 1977, durante os anos de chumbo da ditadura militar brasileira, o suspense acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário e agente de inteligência em fuga que busca refúgio no Recife. Enquanto tenta escapar de seus perseguidores, ele lida com a paranoia constante e os fantasmas de um país sufocado pela repressão, em um thriller político de alta voltagem.
Um documentário poético e nostálgico que explora a relação íntima do próprio diretor com o centro do Recife e seus antigos — e agora extintos — cinemas de rua. Através de imagens de arquivo, fotografias e memórias pessoais, o filme reflete sobre as transformações urbanas agressivas e o poder do cinema como espaço de convivência e registro histórico.
Vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes, o filme acompanha os moradores de um pequeno povoado no sertão nordestino que, após a morte de sua matriarca, descobrem que a comunidade simplesmente sumiu dos mapas digitais. Logo, eles percebem que estão sob ataque e precisam se unir para enfrentar uma ameaça externa mortal, em uma mistura de faroeste, ficção científica e crítica social.
Clara (Sonia Braga) é uma jornalista aposentada e a última moradora do edifício Aquarius, localizado na valorizada orla de Boa Viagem, no Recife. Ela trava uma guerra fria e silenciosa contra uma poderosa construtora que deseja demolir o prédio para erguer um novo empreendimento. A resistência de Clara se transforma em um manifesto poderoso sobre memória, especulação imobiliária e os laços afetivos que construímos com os espaços.
A elogiada estreia de Kleber na ficção em longas-metragens narra a vida dos moradores de uma rua de classe média na Zona Sul do Recife. A rotina do bairro é profundamente alterada com a chegada de uma milícia que oferece segurança particular de forma impositiva. O filme tece uma crônica sobre a paranoia urbana, o ressentimento de classes e as heranças coronelistas que ainda moldam a sociedade brasileira, principalmente do Recife.
Kleber Mendonça Filho
Primeiro longa-metragem do diretor, este documentário mergulha na complexa, e muitas vezes conflituosa, relação entre os realizadores (cineastas) e os críticos de cinema. Reunindo dezenas de entrevistas gravadas ao longo de anos em diversos festivais pelo mundo, a obra joga luz sobre os bastidores da sétima arte, a angústia da criação e o intenso debate sobre o julgamento estético.
Vale lembrar que, além dos sucessos em longa-metragem, o diretor também conta com uma rica produção de curtas experimentais e documentais que moldaram seu estilo. Destacam-se títulos premiados como "Recife Frio", "Vinil Verde", "Eletrodoméstica", "A Menina do Algodão", "Homem de Projeção" e "Lixo nos Canais".