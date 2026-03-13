CLIMA DE OSCAR

Além de ‘O Agente Secreto’, conheça todos os filmes de Kléber Mendonça Filho

Diretor pernambucano tem seis longas-metragens lançados até então

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de março de 2026 às 13:12

O diretor Kleber Mendonça FIlho Crédito: Divulgação

O burburinho internacional em torno de "O Agente Secreto" não aconteceu por acaso. A mais recente obra de Kleber Mendonça Filho colocou o cinema brasileiro novamente nos holofotes da temporada de premiações. Mas, para entender o peso do cinema de Mendonça Filho, é preciso olhar para a sua trajetória. Por isso, o CORREIO reuniu todos os filmes do cineasta para você conhecer mais do cinema do diretor pernambucano.

Todos os filmes de Kléber Mendonça Filho 1 de 6

O Agente Secreto (2025)

Ambientado em 1977, durante os anos de chumbo da ditadura militar brasileira, o suspense acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário e agente de inteligência em fuga que busca refúgio no Recife. Enquanto tenta escapar de seus perseguidores, ele lida com a paranoia constante e os fantasmas de um país sufocado pela repressão, em um thriller político de alta voltagem.

Retratos Fantasmas (2023)

Um documentário poético e nostálgico que explora a relação íntima do próprio diretor com o centro do Recife e seus antigos — e agora extintos — cinemas de rua. Através de imagens de arquivo, fotografias e memórias pessoais, o filme reflete sobre as transformações urbanas agressivas e o poder do cinema como espaço de convivência e registro histórico.

Bacurau (2019)

Vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes, o filme acompanha os moradores de um pequeno povoado no sertão nordestino que, após a morte de sua matriarca, descobrem que a comunidade simplesmente sumiu dos mapas digitais. Logo, eles percebem que estão sob ataque e precisam se unir para enfrentar uma ameaça externa mortal, em uma mistura de faroeste, ficção científica e crítica social.

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Aquarius (2016)

Clara (Sonia Braga) é uma jornalista aposentada e a última moradora do edifício Aquarius, localizado na valorizada orla de Boa Viagem, no Recife. Ela trava uma guerra fria e silenciosa contra uma poderosa construtora que deseja demolir o prédio para erguer um novo empreendimento. A resistência de Clara se transforma em um manifesto poderoso sobre memória, especulação imobiliária e os laços afetivos que construímos com os espaços.

O Som ao Redor (2012)

A elogiada estreia de Kleber na ficção em longas-metragens narra a vida dos moradores de uma rua de classe média na Zona Sul do Recife. A rotina do bairro é profundamente alterada com a chegada de uma milícia que oferece segurança particular de forma impositiva. O filme tece uma crônica sobre a paranoia urbana, o ressentimento de classes e as heranças coronelistas que ainda moldam a sociedade brasileira, principalmente do Recife.

Kleber Mendonça Filho 1 de 9

Crítico (2008)

Primeiro longa-metragem do diretor, este documentário mergulha na complexa, e muitas vezes conflituosa, relação entre os realizadores (cineastas) e os críticos de cinema. Reunindo dezenas de entrevistas gravadas ao longo de anos em diversos festivais pelo mundo, a obra joga luz sobre os bastidores da sétima arte, a angústia da criação e o intenso debate sobre o julgamento estético.