Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (9) prometem desbloquear caminhos

Veja as orientações e combinações numéricas que podem favorecer suas decisões

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:11

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você pretende jogar na loteria, tomar decisões importantes ou simplesmente alinhar suas energias com o dia, esta terça-feira (09) chega com um céu que mistura ação e estratégia. A vibração astrológica favorece avanços mas cobra pausas, revisão e escolhas bem pensadas.

A seguir, você encontra a previsão completa para os 12 signos:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 2, 9, 20
    Clima do dia: alta energia, impulso e vontade de resolver tudo de uma vez.
    Ação prática: escolha sua tarefa mais importante e dedique 25 minutos ininterruptos.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 1, 7, 10
    Clima do dia: estabilidade, mas com ajustes importantes pedindo atenção.
    Ação prática: revise o orçamento e corte um gasto dispensável.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 4, 6, 29
    Clima do dia: tudo gira em torno da comunicação.
    Ação prática: releia mensagens antes de enviar, hoje isso evita dor de cabeça.

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 4, 5, 14
    Clima do dia: sensibilidade aflorada e necessidade de proteção emocional.
    Ação prática: após conversas intensas, tire 5 minutos para respirar.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 3, 2, 11
    Clima do dia: brilho, visibilidade e portas abrindo.
    Ação prática: agradeça duas pessoas que contribuíram com você, gera boas alianças.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 7, 14, 3
    Clima do dia: atenção aos detalhes… mas sem travar.
    Ação prática: limite o tempo da autocrítica para não emperrar.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 3, 22, 7
    Clima do dia: busca por equilíbrio e decisões justas.
    Ação prática: use prós e contras para definir um caminho.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 10, 9, 28
    Clima do dia: intensidade e intuição muito aguçada.
    Ação prática: filtre informações antes de reagir.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 9, 24, 5
    Clima do dia: entusiasmo e novas ideias.
    Ação prática: anote tudo e dê 24 horas antes de decidir.

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 4, 20, 26
    Mensagem: A liderança te chama. Você dá o primeiro passo em algo que pode marcar seu fim de ano… e até 2026. Estrutura e foco são o mapa da sua vitória hoje.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 7, 3, 17
    Clima do dia: inovação e colaboração.
    Ação prática: apresente uma ideia e peça feedback direto.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 12, 4, 6
    Clima do dia: sensibilidade, intuição e criatividade fluindo.
    Ação prática: coloque limites antes de apoiar alguém emocionalmente.

A proposta é simples: usar a astrologia como ferramenta de reflexão, e não como sentença.

Cor e número da sorte desta terça-feira (9 de dezembro): como atrair um dia produtivo e cheio de clareza

Tarot desta terça (9 de dezembro) revela a energia da carta A Força para todos os signos e aponta o que deve ser evitado

Mudanças importantes aliviam o caminho destes 3 signos a partir desta terça-feira (9 de dezembro)

Áries, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos importantes do universo hoje (9 de dezembro) e nada será como antes

Mudança inesperada: estes signos dão um salto decisivo nesta terça-feira (9 de dezembro)

