ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (9) prometem desbloquear caminhos

Veja as orientações e combinações numéricas que podem favorecer suas decisões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:11

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você pretende jogar na loteria, tomar decisões importantes ou simplesmente alinhar suas energias com o dia, esta terça-feira (09) chega com um céu que mistura ação e estratégia. A vibração astrológica favorece avanços mas cobra pausas, revisão e escolhas bem pensadas.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

A seguir, você encontra a previsão completa para os 12 signos:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 2, 9, 20

Clima do dia: alta energia, impulso e vontade de resolver tudo de uma vez.

Ação prática: escolha sua tarefa mais importante e dedique 25 minutos ininterruptos.

Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 1, 7, 10

Clima do dia: estabilidade, mas com ajustes importantes pedindo atenção.

Ação prática: revise o orçamento e corte um gasto dispensável.



Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 4, 6, 29

Clima do dia: tudo gira em torno da comunicação.

Ação prática: releia mensagens antes de enviar, hoje isso evita dor de cabeça.



O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 4, 5, 14

Clima do dia: sensibilidade aflorada e necessidade de proteção emocional.

Ação prática: após conversas intensas, tire 5 minutos para respirar.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 3, 2, 11

Clima do dia: brilho, visibilidade e portas abrindo.

Ação prática: agradeça duas pessoas que contribuíram com você, gera boas alianças.



Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 7, 14, 3

Clima do dia: atenção aos detalhes… mas sem travar.

Ação prática: limite o tempo da autocrítica para não emperrar.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 3, 22, 7

Clima do dia: busca por equilíbrio e decisões justas.

Ação prática: use prós e contras para definir um caminho.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 10, 9, 28

Clima do dia: intensidade e intuição muito aguçada.

Ação prática: filtre informações antes de reagir.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 9, 24, 5

Clima do dia: entusiasmo e novas ideias.

Ação prática: anote tudo e dê 24 horas antes de decidir.



O drink que combina com cada signo 1 de 12

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 4, 20, 26

Mensagem: A liderança te chama. Você dá o primeiro passo em algo que pode marcar seu fim de ano… e até 2026. Estrutura e foco são o mapa da sua vitória hoje.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 7, 3, 17

Clima do dia: inovação e colaboração.

Ação prática: apresente uma ideia e peça feedback direto.



Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 12, 4, 6

Clima do dia: sensibilidade, intuição e criatividade fluindo.

Ação prática: coloque limites antes de apoiar alguém emocionalmente.

