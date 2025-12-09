Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (9) prometem desbloquear caminhos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:11
Se você pretende jogar na loteria, tomar decisões importantes ou simplesmente alinhar suas energias com o dia, esta terça-feira (09) chega com um céu que mistura ação e estratégia. A vibração astrológica favorece avanços mas cobra pausas, revisão e escolhas bem pensadas.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
O drink que combina com cada signo
A proposta é simples: usar a astrologia como ferramenta de reflexão, e não como sentença.