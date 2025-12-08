ASTROLOGIA

Astrologia alerta: 5 signos iniciam hoje um ciclo que pode redefinir 2026 ainda esta semana (8 de dezembro)

A energia do dia favorece decisões importantes e projetos estruturados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18:18

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se havia dúvidas, elas se dissipam. Se havia medo, ele diminui. Nesta segunda-feira (08), o clima do dia favorece escolhas grandes, daquelas que realmente mudam o rumo da história.

Signos que sentem isso com mais força:

Áries: O primeiro passo que muda tudo

Virgem: Um método novo redefine sua rotina

Capricórnio: Decisão de impacto para 2026

Aquário: Ideia que vira projeto

Sagitário: Expansão acelerada