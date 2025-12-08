ARRASOU

Marcelinho Sangalo brilha ao tocar percussão em show do Parangolé: 'Deu o nome'; VÍDEOS

Filho mais velho de Ivete Sangalo subiu ao palco durante apresentação no evento Pé Na Areia Mali; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 15:24

Marcelinho Sangalo se apresentando com o Parangolé Crédito: Reprodução

Filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marcelinho Sangalo Cady roubou a cena mais uma vez ao mostrar seus dotes musicais. O jovem subiu ao palco durante o show do Parangolé no evento Pé Na Areia Mali, no último domingo (7), e brilhou na percussão. Nas redes sociais, a banda brincou com o 'novo integrante'.

"O pivete Sangalo deu o nome no nosso palco, família. Que honra tocarmos com você @marcelocsangalo! O swing corre nas suas veias, painhoooo", comemorou o Parangolé.

A performance arrancou elogios dos seguidores do grupo. "Tinha que ser filho de Veveta! Eu amo", disse uma pessoa. "Pivete Sangalo é brabo demais", falou outra. "Que f*** esse menino, tá de parabéns", afirmou uma terceira.

Quem também surgiu nos comentários foi a mãe de Marcelinho, Ivete Sangalo. "É groooooooove". Já o cantor do Parangolé, Lincoln Senna, afirmou: "Que momento meus irmãos". Em outra postagem, feita pelo baterista Elton Luis, o vocalista voltou a celebrar: "Ter a presença de vocês somou com a positividade da nossa família. É o que a música tem que ser; união, leveza e energia de Deus. Vocês são brabos".