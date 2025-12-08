Maya Massafera deixa Virginia Fonseca sem reação ao revelar crush famoso: 'Eu achei diferente'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:46
Maya Massafera surpreendeu ao revelar quem é seu crush famoso. Durante uma conversa no programa 'Sabadou', do SBT, a influenciadora confessou achar Felca 'interessante', pegando de surpresa os demais participantes. A apresentadora da atração, Virginia Fonseca, chegou a ficar sem reação, enquanto sua mãe, Margareth Serrão, demonstrou reprovar a opinião da convidada.
"Eu acho o Felca interessante. Você conhece o Felca, Virginia?", disse Maya, já caindo na risada. "Hein? O Felca?", questionou Margareth. "Eu achei diferente", falou a ex-mulher de Zé Felipe. "Não. O Felca?", perguntou, mais uma vez, a mãe da apresentadora.
Felca
Virginia então perguntou para outro convidado do programa, Oscar Magrini, se ele sabia quem era Felca. Ele respondeu que não sabia, e a loira tratou de pesquisar uma foto do youtuber. Enquanto ela buscava a imagem, Maya falou: "Mas a Margareth não aprova, então não é mais".
Ao ver quem era Felca, Magrini reagiu: "Tá de sacanagem?". Maya explicou seu interesse: "É porque, antes já, eu achava ele um estranho bonito. Mas se a Margareth não autorizou, não é mais". A mãe de Virginia, porém, fugiu da responsabilidade: "Não tenho nada com isso, não".
Maya também citou José Loreto e Sérgio Marone como outros crushes famosos, mas ressaltou que prefere se relacionar com pessoas anônimas.
Vale lembrar que Felca foi uma das personalidades brasileiras mais comentadas ao longo deste ano. O youtuber, cujo nome é Felipe Bressanim Pereira, fez um vídeo denunciando a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O caso culminou na prisão do influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente.
