JUSTIÇA

Juiz deixa caso Hytalo Santos por não conseguir ser imparcial e Kamylinha publica carta do influenciador nas redes sociais

Jovem de 18 anos que gravava com Hytalo se emocionou com carta que recebeu do influenciador

Felipe Sena

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:51

Com decisão, influenciador pode conquistar a liberdade Crédito: Reprodução | Instagram

O juiz Bruno Isidro deixou o processo criminal que envolve Hytalo Santos e Israel Vicente, investigados por pedofilia e exploração sexual infantial na Paraíba. Titular da 1ª Vara de Bayeux, o magistrado revelou, em documento, que não considera imparcial para julgar os réus. Com a saída, um novo juiz será designado para assumir o processo, que já havia recebido denúncia do Ministério Público da Paraíba (MPPB).

O documento com a decisão foi publicado nas redes sociais de Kamylinha, jovem de 18 anos, que grava vídeos com Hytalo desde quando tinha 9 anos. Os vídeos vieram à tona por causa de um vídeo publicado pelo influenciador Felca com o tema “Adultização”, que trazia diversos casos em que crianças apareciam usando roupas sensuais e dançando músicas com letras sexuais e de duplo sentido, nas redes sociais.

Documento Crédito: Reprodução | Instagram

“Eu sabia que a verdade ia prevalecer, eu estou aqui, toda arrepiada, estava aqui orando, porque minha agora é essa: orar e pedir a Deus”, disse Kamylinha através dos stories do Instagram.

A jovem ainda recebeu uma carta de Hytalo, que divulgou em seu perfil no Instagram. Nos Stories, na presença da mãe, Kamylinha pediu para uma amigo ler a carta, pois afirmou que não tinha condições, pois estava muito emocionada.

“São 4 meses trancado, sem ver o sol meu povo, sem cozinhar meu macarrão, sem gritar o FARTURAAA, sem deixar minhas crias na escola, sem ser eu. Não dá para explicar a dor de perder a liberdade, só quem vê o sol nascer quadrado, sente e sabe”, diz um trecho da carta.