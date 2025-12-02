Acesse sua conta
Hytalo Santos se emociona ao depor em audiência que apura suspeita de exploração sexual: ‘Para a gente da periferia é arte’

Influenciador e o esposo, Israel Nata Vicente, o MC Euro, foram ouvidos por juíz, em audiência

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:17

Hytalo Santos foi condenado por exploração de menores
Hytalo Santos foi condenado por exploração de menores Crédito: Reprodução | TV Globo

Hytalo Santos e o esposo, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro, prestaram depoimento em mais uma audiência. O influenciador acusado de exploração sexual infantil, que acendeu o debate de Felca sobre adultização, disse que não vê nada de cunho sexual em seus vídeos, e que apenas mostrava a “cultura da periferia”.

O Fantástico obteve registros da gravação da audiência de Hytalo Santos, que foram divulgadas no último domingo (30). “Eu nunca cheguei a gravar vídeos com cenas pornográficas, nem com cunho sexual, e a gente só gravava a nossa rotina com cultura da periferia que é de onde eu venho. Entre Recife e João Pessoa, é o ritmo mais escutado hoje, e produzido, o brega funk. As coreografias e os passos usados por alguns é visto com esse olhar, mas para a gente que é da periferia e que é da arte, não”, alegou Hytalo.

Em seguida, o juíz pergunta: “Esse ritmo do brega funk, é obsceno, é apelativo, tem letras pornográficas?”. Hytalo responde, deixando entender que a “maldade está nos olhos de quem vê”. “A letra, tanto do brega funk, quanto de muitas músicas do funk, tem a realidade que é colocada naquele lugar, naquela periferia”, responde Hytalo, com lágrima nos olhos.

“A pergunta é se elas são apelativas”, diz o juíz. “Eu não considero”, responde Hytalo, em seguida. Hytalo também afirmou que nenhuma criança, de até 12 anos, morava com ele e o esposo, mas conta que 4 adolescentes viviam na casa.

“Na verdade, os pais sempre fizeram parte, era uma criação de via de mão dupla, eles passavam a maior parte do tempo comigo, mas iam ver os pais também”, disse Hytalo. Além disso, negou que recebia dinheiro das redes sociais com vídeos em que adolescentes eram exibidos. De acordo com ele, vivia de publicidade.

