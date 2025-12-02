DEPOIMENTO

Hytalo Santos se emociona ao depor em audiência que apura suspeita de exploração sexual: ‘Para a gente da periferia é arte’

Influenciador e o esposo, Israel Nata Vicente, o MC Euro, foram ouvidos por juíz, em audiência

Felipe Sena

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:17

Hytalo Santos foi condenado por exploração de menores Crédito: Reprodução | TV Globo

Hytalo Santos e o esposo, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro, prestaram depoimento em mais uma audiência. O influenciador acusado de exploração sexual infantil, que acendeu o debate de Felca sobre adultização, disse que não vê nada de cunho sexual em seus vídeos, e que apenas mostrava a “cultura da periferia”.

O Fantástico obteve registros da gravação da audiência de Hytalo Santos, que foram divulgadas no último domingo (30). “Eu nunca cheguei a gravar vídeos com cenas pornográficas, nem com cunho sexual, e a gente só gravava a nossa rotina com cultura da periferia que é de onde eu venho. Entre Recife e João Pessoa, é o ritmo mais escutado hoje, e produzido, o brega funk. As coreografias e os passos usados por alguns é visto com esse olhar, mas para a gente que é da periferia e que é da arte, não”, alegou Hytalo.

Em seguida, o juíz pergunta: “Esse ritmo do brega funk, é obsceno, é apelativo, tem letras pornográficas?”. Hytalo responde, deixando entender que a “maldade está nos olhos de quem vê”. “A letra, tanto do brega funk, quanto de muitas músicas do funk, tem a realidade que é colocada naquele lugar, naquela periferia”, responde Hytalo, com lágrima nos olhos.

“A pergunta é se elas são apelativas”, diz o juíz. “Eu não considero”, responde Hytalo, em seguida. Hytalo também afirmou que nenhuma criança, de até 12 anos, morava com ele e o esposo, mas conta que 4 adolescentes viviam na casa.