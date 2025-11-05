ADULTIZAÇÃO

Felca depõe contra Hytalo Santos e traz nova reviravolta ao caso

Influenciador depõe como testemunha de acusação e traz nova reviravolta ao caso

5 de novembro de 2025

Felca depõe como testemunha de acusação e traz nova reviravolta ao caso Hytalo Santos Crédito: Reprodução

O caso que envolve o influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Natã Vicente, conhecido como Euro, ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (4). Durante uma audiência de instrução realizada no Fórum Criminal de Bayeux, na Paraíba, o influenciador Felca foi ouvido como testemunha de acusação, em um depoimento que promete mudar o rumo do processo.

Felca ficou conhecido no caso após publicar o vídeo “Adultização”, em que denunciava supostas práticas de exploração e sexualização de crianças e adolescentes em conteúdos ligados ao grupo de Hytalo. A gravação viralizou e acabou motivando uma investigação formal do Ministério Público da Paraíba (MPPB).

A sessão durou cerca de cinco horas e reuniu testemunhas das duas partes. Felca, um dos primeiros a expor as denúncias publicamente, detalhou o que sabia sobre o funcionamento do grupo digital liderado por Hytalo. A defesa do casal, que está preso desde 15 de agosto, voltou a pedir a revogação da prisão preventiva, alegando que os dois sofrem com as condições do presídio Desembargador Flósculo da Nóbrega, o Presídio do Roger.

O juiz responsável pelo caso adiou a decisão e marcou uma nova audiência para o dia 12 de novembro, quando Hytalo e Euro devem ser ouvidos pessoalmente. Essa fase é considerada decisiva para determinar se eles permanecerão presos ou responderão em liberdade.

A participação de Felca no caso elevou o tom das investigações. Além de impulsionar o debate sobre responsabilidade digital e ética na produção de conteúdo, seu depoimento reforçou a linha de acusação de que o casal teria promovido práticas abusivas envolvendo menores.

Enquanto isso, nas redes sociais, fãs e críticos dos envolvidos seguem divididos. Parte do público pede justiça, enquanto outros defendem que o caso seja conduzido sem linchamentos virtuais.