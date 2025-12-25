SUSTO

Galvão Bueno é internado em hospital após passar mal na noite de Natal

Narrador de 75 anos está em observação e realiza exames

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12:20

O narrador esportivo Galvão Bueno foi internado na Santa Casa de Londrina, no norte do Paraná, nesta quinta-feira (25), após se sentir mal na noite de Natal. Ele está em observação e passa por exames médicos.

Galvão estava em Londrina, cidade onde mantém residência, para as celebrações de fim de ano. De acordo com informações repassadas pela família, a internação ocorreu por precaução. O estado de saúde do narrador não é considerado grave.

A decisão de levá-lo ao hospital levou em conta o histórico recente de saúde. Em novembro, Galvão ficou cerca de uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. Após receber alta, ele chegou a se manifestar nas redes sociais, agradecendo as mensagens de apoio e afirmando que estava recuperado.

Ícone da narração esportiva brasileira, Galvão Bueno iniciou a carreira no rádio, ingressou na Globo em 1981 e participou de coberturas históricas, incluindo 11 Copas do Mundo. Ele deixou a emissora após o Mundial de 2022, voltou em 2024 para a cobertura das Olimpíadas de Paris e, atualmente, tem contrato com o SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026.