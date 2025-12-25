Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Galvão Bueno é internado em hospital após passar mal na noite de Natal

Narrador de 75 anos está em observação e realiza exames

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12:20

Galvão Bueno falou sobre demissão de Felipão
Galvão Bueno falou sobre demissão de Felipão Crédito: Instagram @galvaobueno/Divulgação

O narrador esportivo Galvão Bueno foi internado na Santa Casa de Londrina, no norte do Paraná, nesta quinta-feira (25), após se sentir mal na noite de Natal. Ele está em observação e passa por exames médicos.

Galvão estava em Londrina, cidade onde mantém residência, para as celebrações de fim de ano. De acordo com informações repassadas pela família, a internação ocorreu por precaução. O estado de saúde do narrador não é considerado grave.

Galvão Bueno

Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
1 de 6
Galvão Bueno por Reprodução

A decisão de levá-lo ao hospital levou em conta o histórico recente de saúde. Em novembro, Galvão ficou cerca de uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. Após receber alta, ele chegou a se manifestar nas redes sociais, agradecendo as mensagens de apoio e afirmando que estava recuperado.

Ícone da narração esportiva brasileira, Galvão Bueno iniciou a carreira no rádio, ingressou na Globo em 1981 e participou de coberturas históricas, incluindo 11 Copas do Mundo. Ele deixou a emissora após o Mundial de 2022, voltou em 2024 para a cobertura das Olimpíadas de Paris e, atualmente, tem contrato com o SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026.

Leia mais

Imagem - Cristiano Ronaldo decide contar a verdade ao filho sobre mãe biológica: 'Ele vai entender'

Cristiano Ronaldo decide contar a verdade ao filho sobre mãe biológica: 'Ele vai entender'

Imagem - FOTOS: Vini Jr. compra cobertura bilionária e cheia de luxo em Dubai

FOTOS: Vini Jr. compra cobertura bilionária e cheia de luxo em Dubai

Imagem - Que time! Virgínia curte Natal ao lado de Éder Militão, Carlinhos Maia e outros famosos

Que time! Virgínia curte Natal ao lado de Éder Militão, Carlinhos Maia e outros famosos

A última narração do locutor aconteceu no domingo anterior ao Natal, pela Amazon Prime Video, na final da Copa do Brasil, disputada no Maracanã.

Mais recentes

Imagem - Cristiano Ronaldo decide contar a verdade ao filho sobre mãe biológica: 'Ele vai entender'

Cristiano Ronaldo decide contar a verdade ao filho sobre mãe biológica: 'Ele vai entender'
Imagem - Atenção: Anjo da Revelação põe o amor de alguns signos em prova e decisão trará consequências (25 de dezembro)

Atenção: Anjo da Revelação põe o amor de alguns signos em prova e decisão trará consequências (25 de dezembro)
Imagem - Mãe de Bruno, da dupla com Marrone, morre na noite de Natal; veja comunicado

Mãe de Bruno, da dupla com Marrone, morre na noite de Natal; veja comunicado

MAIS LIDAS

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
01

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal
02

Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Imagem - Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto
03

Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
04

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde