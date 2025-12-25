Cristiano Ronaldo decide contar a verdade ao filho sobre mãe biológica: 'Ele vai entender'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Em entrevista ao programa de Jonathan Ross, exibido na TV britânica em 2015, Cristiano Ronaldo afirmou que pretende revelar ao filho, Cristiano Jr., a identidade de sua mãe apenas no momento que considerar adequado. Segundo o jogador, a decisão é pessoal e está ligada ao direito à privacidade.
Durante a conversa, CR7 explicou que não vê a ausência da informação como um problema para o filho neste momento. Ele destacou que o menino cresce cercado de afeto e apoio familiar, convivendo com avós e outros parentes próximos.
“Para mim, isso não é um problema. Vejo no mundo muitas crianças que não têm pai, não têm mãe. O pai morre, a mãe morre. Cristiano tem um pai, um pai incrível”, disse o jogador, em tom descontraído.
O atacante também comentou as cobranças públicas para que a identidade da mãe seja revelada, mas reforçou que não se sente pressionado. “Alguns pontos da vida são privados, e as pessoas têm que respeitar a privacidade. Quando Cristiano crescer, vou dizer a verdade, porque ele merece. Não direi porque as pessoas querem que eu diga”, afirmou.
Ainda segundo Cristiano Ronaldo, a conversa acontecerá quando achar que o filho está preparado. “Não sei se com 10 anos, 11, 12… Vamos ver. Ele vai entender o pai, tenho 100% de certeza”, completou.
Na mesma entrevista, o jogador também falou sobre a família, contou que sua mãe evita assistir aos jogos por nervosismo e comentou outros temas da carreira, como a relação com Alex Ferguson e a disputa da Bola de Ouro, mencionando Lionel Messi como forte candidato ao prêmio naquele ano.