CELEBRAÇÃO

Que time! Virgínia curte Natal ao lado de Éder Militão, Carlinhos Maia e outros famosos

Casal celebra primeira data natalina desde que assumiu o relacionamento durante festa organizada pela influenciadora

Fernanda Varela

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:29

Virginia, Vini Jr e amigos Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca, de 26 anos, e Vini Jr., de 25, posaram juntos durante uma celebração de Natal promovida pela influenciadora na noite desta terça-feira (23), em Goiânia. O encontro marcou o primeiro Natal do casal desde que o relacionamento foi assumido publicamente, em outubro.

A festa teve regras rígidas, como a proibição do uso de celulares, e reuniu amigos próximos do casal. Entre os convidados estavam Éder Militão e Tainá Militão. Ludmilla e Brunna Gonçalves também participaram da comemoração.

Virginia, Vini Jr e amigos 1 de 5

O jogador do Real Madrid desembarcou em Goiânia para passar a data ao lado de Virginia e da família dela. Antes disso, o casal esteve em Dubai e fez uma breve parada no Rio de Janeiro.

Batizada de Natal das Marias e do José, a festa foi pensada como uma celebração antecipada e faz referência aos filhos da influenciadora, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. As crianças passarão a véspera e o dia de Natal com o pai, Zé Felipe, que estará acompanhado da namorada, Ana Castela.