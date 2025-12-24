Acesse sua conta
Que time! Virgínia curte Natal ao lado de Éder Militão, Carlinhos Maia e outros famosos

Casal celebra primeira data natalina desde que assumiu o relacionamento durante festa organizada pela influenciadora

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:29

Virginia, Vini Jr e amigos
Virginia, Vini Jr e amigos Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca, de 26 anos, e Vini Jr., de 25, posaram juntos durante uma celebração de Natal promovida pela influenciadora na noite desta terça-feira (23), em Goiânia. O encontro marcou o primeiro Natal do casal desde que o relacionamento foi assumido publicamente, em outubro.

A festa teve regras rígidas, como a proibição do uso de celulares, e reuniu amigos próximos do casal. Entre os convidados estavam Éder Militão e Tainá Militão. Ludmilla e Brunna Gonçalves também participaram da comemoração.

Virginia, Vini Jr e amigos

Virginia, Vini Jr e amigos por Reprodução
Virginia, Vini Jr e amigos por Reprodução
Virginia, Vini Jr e amigos por Reprodução
Virginia, Vini Jr e amigos por Reprodução
Virginia, Vini Jr e amigos por Reprodução
1 de 5
Virginia, Vini Jr e amigos por Reprodução

O jogador do Real Madrid desembarcou em Goiânia para passar a data ao lado de Virginia e da família dela. Antes disso, o casal esteve em Dubai e fez uma breve parada no Rio de Janeiro.

Batizada de Natal das Marias e do José, a festa foi pensada como uma celebração antecipada e faz referência aos filhos da influenciadora, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. As crianças passarão a véspera e o dia de Natal com o pai, Zé Felipe, que estará acompanhado da namorada, Ana Castela.

Após as comemorações, Virginia e os filhos seguem viagem para Madri, onde passarão o Réveillon com Vini Jr. O atacante precisa se reapresentar ao Real Madrid no dia 1º de janeiro.

