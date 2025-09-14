VEJA FOTOS

Polícia divulga novas imagens de Hytalo Santos dentro de penitenciária na Paraíba

Influenciador preso com o marido, Israel Vicente, aparece em fotos registradas no presídio de João Pessoa

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:48

Hytalo Santos Crédito: Reprodução

A Polícia da Paraíba divulgou neste sábado (13) novas imagens de Hytalo Santos na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa. Os registros fazem parte do monitoramento de segurança do influenciador, que está preso desde agosto junto ao marido, Israel Vicente, conhecido como Euro.

Hytalo Santos 1 de 15

O casal foi preso preventivamente em 15 de agosto, em Carapicuíba (SP), por suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos envolvendo menores e constrangimento de crianças e adolescentes.