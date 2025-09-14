Polícia divulga novas imagens de Hytalo Santos dentro de penitenciária na Paraíba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:48
A Polícia da Paraíba divulgou neste sábado (13) novas imagens de Hytalo Santos na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa. Os registros fazem parte do monitoramento de segurança do influenciador, que está preso desde agosto junto ao marido, Israel Vicente, conhecido como Euro.
Hytalo Santos
O casal foi preso preventivamente em 15 de agosto, em Carapicuíba (SP), por suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos envolvendo menores e constrangimento de crianças e adolescentes.
Transferidos para a Paraíba em 28 de agosto, Hytalo e Israel permanecem em alas específicas destinadas ao público LGBTQIA+, por medida de segurança. Eles seguem à disposição da Justiça e aguardam os próximos desdobramentos do processo.