Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jessie J emociona ao falar sobre diagnóstico de câncer: 'É uma droga'

Cantora britânica dedicou show no Palco Skyline à superação e mandou mensagem de apoio a fãs que enfrentam a doença

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:16

Jessie J
Jessie J Crédito: Reprodução

A cantora britânica Jessie J, de 37 anos, emocionou o público do The Town 2025 neste sábado (13), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Três meses após ser diagnosticada com câncer de mama e passar por uma mastectomia, a artista fez um show marcado pela força e pela emoção.

Mesmo em meio ao tratamento, Jessie fez questão de manter a apresentação no Brasil, arrancando aplausos e lágrimas da plateia. Ao cantar sucessos como Price Tag, Domino e Flashlight, ela fez um discurso tocante sobre a luta contra a doença: “Se alguém aqui está passando por um tratamento para o câncer ou conhece alguém que está passando por isso: saiba que eu quero te abraçar muito forte e te dar todo o amor que eu sentir nos últimos meses e devolvê-lo todo de volta para vocês.”

Pouco antes de subir ao palco, a cantora revelou no Instagram que o dia marcava exatamente 12 semanas desde a cirurgia. Ela também contou que deverá passar por um novo procedimento em breve, mas destacou estar orgulhosa da própria força nesse momento delicado.

Jessie J

Jessie J por Reprodução
Jessie J por Reprodução
Jessie J por Reprodução
Jessie J por Reprodução
Jessie J por Reprodução/Instagram
1 de 5
Jessie J por Reprodução

Jessie tornou público o diagnóstico em 3 de junho deste ano, quando publicou um vídeo nas redes sociais. “Antes de o segredo vazar, eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou sublinhando o termo ‘estágio inicial’. Câncer é uma droga, mas estou me segurando no termo ‘estágio inicial’”, afirmou na época.

A trajetória recente da artista também foi marcada por outros desafios. Em 2020, ela foi diagnosticada com a síndrome de Ménière, que afeta audição e equilíbrio. Em 2021, anunciou uma gravidez que terminou em aborto espontâneo. Dois anos depois, em 2023, nasceu seu primeiro filho, Sky Safir Cornish Colman.

Leia mais

Imagem - Ticiane Pinheiro fala sobre guarda da filha com Justus em meio a rumores de ida para a Globo

Ticiane Pinheiro fala sobre guarda da filha com Justus em meio a rumores de ida para a Globo

Imagem - Noiva de Oruam desabafa após habeas corpus do cantor ser negado: ‘Muita raiva’

Noiva de Oruam desabafa após habeas corpus do cantor ser negado: ‘Muita raiva’

Imagem - Leonardo vai se recuperar e matar Odete Roitman em ‘Vale Tudo’

Leonardo vai se recuperar e matar Odete Roitman em ‘Vale Tudo’

Mais recentes

Imagem - Steel Ball Run: Netflix anuncia adaptação de Jojo’s Bizarre Adventure com teaser oficial

Steel Ball Run: Netflix anuncia adaptação de Jojo’s Bizarre Adventure com teaser oficial
Imagem - Ticiane Pinheiro fala sobre guarda da filha com Justus em meio a rumores de ida para a Globo

Ticiane Pinheiro fala sobre guarda da filha com Justus em meio a rumores de ida para a Globo
Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': semana de 15 a 20 de setembro traz prisões e segredos revelados

'Êta Mundo Melhor!': semana de 15 a 20 de setembro traz prisões e segredos revelados

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador
01

Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador

Imagem - 27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro
02

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Imagem - Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv
03

Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv

Imagem - Pelourinho terá show gratuito com participações de Olodum e Mari Fernandez; confira
04

Pelourinho terá show gratuito com participações de Olodum e Mari Fernandez; confira