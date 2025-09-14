NO THE TOWN 2025

Jessie J emociona ao falar sobre diagnóstico de câncer: 'É uma droga'

Cantora britânica dedicou show no Palco Skyline à superação e mandou mensagem de apoio a fãs que enfrentam a doença

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:16

Jessie J Crédito: Reprodução

A cantora britânica Jessie J, de 37 anos, emocionou o público do The Town 2025 neste sábado (13), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Três meses após ser diagnosticada com câncer de mama e passar por uma mastectomia, a artista fez um show marcado pela força e pela emoção.

Mesmo em meio ao tratamento, Jessie fez questão de manter a apresentação no Brasil, arrancando aplausos e lágrimas da plateia. Ao cantar sucessos como Price Tag, Domino e Flashlight, ela fez um discurso tocante sobre a luta contra a doença: “Se alguém aqui está passando por um tratamento para o câncer ou conhece alguém que está passando por isso: saiba que eu quero te abraçar muito forte e te dar todo o amor que eu sentir nos últimos meses e devolvê-lo todo de volta para vocês.”

Pouco antes de subir ao palco, a cantora revelou no Instagram que o dia marcava exatamente 12 semanas desde a cirurgia. Ela também contou que deverá passar por um novo procedimento em breve, mas destacou estar orgulhosa da própria força nesse momento delicado.

Jessie J 1 de 5

Jessie tornou público o diagnóstico em 3 de junho deste ano, quando publicou um vídeo nas redes sociais. “Antes de o segredo vazar, eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou sublinhando o termo ‘estágio inicial’. Câncer é uma droga, mas estou me segurando no termo ‘estágio inicial’”, afirmou na época.