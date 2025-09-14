MUDANÇAS

Ticiane Pinheiro fala sobre guarda da filha com Justus em meio a rumores de ida para a Globo

Apresentadora revelou que conversou com o ex-marido sobre a rotina de Rafa caso precise se mudar para o Rio de Janeiro

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 07:56

Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro abriu o jogo sobre como ficará a vida da filha Rafaella após a mudança de César Tralli para o Rio de Janeiro, onde o jornalista assumirá a bancada do Jornal Nacional. Em entrevista ao portal Terra durante o The Town, a apresentadora contou que já conversou com o ex-marido, Roberto Justus, sobre os próximos passos. As especulações apontam que Ticiane pode acompanhar o esposo em ida para a Globo.

“Se ela for morar com o pai caso eu vá para o Rio, vai ficar todo final de semana comigo. Se ela for comigo, vai ficar todo final de semana com o pai. A gente conversou, mas estamos deixando tudo muito à vontade até tomar essa decisão”, explicou Ticiane.

Ticiane Pinheiro 1 de 19

Segundo a apresentadora, Rafa, de 15 anos, terá papel fundamental na escolha, já que estuda na mesma escola desde os três anos, tem apenas mais dois até se formar e conta com toda a família paterna em São Paulo.

“Se eu for para o Rio, o futuro a Deus pertence, deixo a Rafa à vontade para decidir. Ela já é madura, tem os amigos dela, a rotina dela, a família dela aqui. Eu falei para ela: ‘Você vai ser feliz com o pai que tem, que é maravilhoso, e vai ser feliz com a mãe que você tem, porque eu também sou maravilhosa’”, disse Ticiane, bem-humorada.