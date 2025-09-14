Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ticiane Pinheiro fala sobre guarda da filha com Justus em meio a rumores de ida para a Globo

Apresentadora revelou que conversou com o ex-marido sobre a rotina de Rafa caso precise se mudar para o Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 07:56

Ticiane Pinheiro
Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro abriu o jogo sobre como ficará a vida da filha Rafaella após a mudança de César Tralli para o Rio de Janeiro, onde o jornalista assumirá a bancada do Jornal Nacional. Em entrevista ao portal Terra durante o The Town, a apresentadora contou que já conversou com o ex-marido, Roberto Justus, sobre os próximos passos. As especulações apontam que Ticiane pode acompanhar o esposo em ida para a Globo.

“Se ela for morar com o pai caso eu vá para o Rio, vai ficar todo final de semana comigo. Se ela for comigo, vai ficar todo final de semana com o pai. A gente conversou, mas estamos deixando tudo muito à vontade até tomar essa decisão”, explicou Ticiane.

Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro e Rafa Justus por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, Rafa Justus e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Helô e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
1 de 19
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram

Segundo a apresentadora, Rafa, de 15 anos, terá papel fundamental na escolha, já que estuda na mesma escola desde os três anos, tem apenas mais dois até se formar e conta com toda a família paterna em São Paulo.

“Se eu for para o Rio, o futuro a Deus pertence, deixo a Rafa à vontade para decidir. Ela já é madura, tem os amigos dela, a rotina dela, a família dela aqui. Eu falei para ela: ‘Você vai ser feliz com o pai que tem, que é maravilhoso, e vai ser feliz com a mãe que você tem, porque eu também sou maravilhosa’”, disse Ticiane, bem-humorada.

A apresentadora segue contratada da Record até dezembro, mas ainda não sabe qual será seu próximo passo profissional após a mudança da família.

Mais recentes

Imagem - Jessie J emociona ao falar sobre diagnóstico de câncer: 'É uma droga'

Jessie J emociona ao falar sobre diagnóstico de câncer: 'É uma droga'
Imagem - Steel Ball Run: Netflix anuncia adaptação de Jojo’s Bizarre Adventure com teaser oficial

Steel Ball Run: Netflix anuncia adaptação de Jojo’s Bizarre Adventure com teaser oficial
Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': semana de 15 a 20 de setembro traz prisões e segredos revelados

'Êta Mundo Melhor!': semana de 15 a 20 de setembro traz prisões e segredos revelados

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador
01

Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador

Imagem - 27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro
02

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Imagem - Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv
03

Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv

Imagem - Pelourinho terá show gratuito com participações de Olodum e Mari Fernandez; confira
04

Pelourinho terá show gratuito com participações de Olodum e Mari Fernandez; confira