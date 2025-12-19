TRANSPORTE

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob)

Maysa Polcri

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:50

Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

Usuários do transporte nas regiões de Santa Cruz e Vale das Pedrinhas, em Salvador, contarão com novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20). O objetivo é melhorar o atendimento de transporte com o maior número de viagens e redução do tempo de espera.

Em Santa Cruz, a nova linha 0725 (Est. BRT Pedrinhas x Santa Cruz Circular), vai operar nos horários de pico da manhã e da tarde, em dias úteis e finais de semana. Nos dias úteis, a linha irá operar, pela manhã, das 05h10 às 9h50, e à tarde das 14h40 às 20h30, realizando, ao todo, 24 viagens.

Ônibus em Salvador 1 de 9

Aos sábados a linha fará 21 viagens, das 5h15 às 9h45 e das 14h45 às 20h, enquanto aos domingos serão realizadas 18 viagens, das 5h40 às 9h35 e das 14h45 às 19h55.

A linha sairá da estação BRT Pedrinhas e seguirá pela Av. Juracy Magalhães Júnior, rua Onze de Novembro, até o final de linha de Santa Cruz. Na volta para a estação, R. Onze de Novembro; Av. Antônio Carlos Magalhães; Retorno no Parque da Cidade; Av. Antônio Carlos Magalhães; Complexo Viário João Gilberto; Av. Juracy Magalhães Júnior; Estação Pedrinhas BRT.

Atualmente, a comunidade conta com o atendimento da 0715 (Lapa x Santa Cruz), que opera durante todo o dia, tanto em dias úteis, como aos sábados e domingos, e chega a fazer até 28 viagens, das 05h15 à meia noite. Com isso, a população local terá, somando as viagens de ambas as linhas, 52 viagens diariamente partindo do bairro.

Vale das Pedrinhas

A região do Vale das Pedrinhas também ganhará um novo atendimento. A linha 0719 (Vale das Pedrinhas x Estação BRT Pedrinhas) será criada para substituir a linha 0718 (Vale das Pedrinhas x Lapa).

A nova linha vai operar durante todo o dia, tanto em dias úteis quanto aos sábados e domingos, chegando a oferecer até 35 viagens, das 05h05 às 19h50. A linha sairá Estação Pedrinhas do BRT, passando pela Av. Juracy Magalhães Junior; R. Lucaia; retorno embaixo do Complexo Viário Rei Pelé; R. Lucaia; Av. Juracy Magalhães Junior; Av. Vale das Pedrinhas, final de linha do bairro, Av. Vale das Pedrinhas, e retornando para a Estação Pedrinhas do BRT.